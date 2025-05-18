Девам стоит избавиться от всего лишнего, а Ракам — простить старые обиды: гороскоп на воскресенье, 18 мая

Согласно прогнозу астрологов, в эти выходные многим знакам зодиака улыбнется удача, а что ожидает каждого представителя зодиакальной семьи в воскресенье, 18 мая, можно узнать из гороскопа, составленного специалистами.

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Овен

Овнам удастся завершить давние дела и начать что-то новое. Не исключены неожиданные предложения от друзей или коллег. Постарайся избегать конфликтов — особенно с близкими, даже если вы не правы. Нужно слышать других.

Телец

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Воскресенье идеально подходит для домашних дел и заботы о себе. Возможны приятные новости от родственников или старых друзей. День также благоприятен для общения с природой.

Близнецы

Близнецам нужно использовать день для установления новых контактов или восстановления старых связей. Но стоит избегать многозадачности — в попытке успеть все можно легко перегореть.

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Рак

Ракам день может принести воспоминания или ситуации, которые заставят взглянуть вглубь себя. Это отличное время для прощения, завершения старых обид. Постарайся не изолироваться от общества.

Лев

День хорош для ярких встреч, походов, шопинга или любой активности, связанной с самовыражением. Не стоит давить на других, даже если уверен в своей правоте. Во второй половине дня возможен неожиданный поворот, связанный с работой или проектами.

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Дева

У Дев отличный день для наведения порядка и избавления от всего лишнего, как материального, так и эмоционального. Возможны неожиданные предложения, которые потребуют быстрого решения.

Весы

День удачный в плане баланса между отдыхом и работой. Возможны мелкие разногласия с близкими, но они быстро решатся, если проявить такт. Финансовые вопросы стоит решать обдуманно — особенно если речь идет о совместных вложениях.

Скорпион

Энергия дня поможет расставить все по местам. Не исключены тайные встречи или неожиданные признания. Интуиция будет особенно сильна, и если что-то кажется подозрительным, лучше дистанцироваться.

Стрелец

День отлично подходит для поездок, активностей, новых впечатлений. Важно не забыть о близких. Финансовые траты возможны, но лучше избегать импульсивных покупок.

Козерог

Козероги готовы строить долгосрочные планы и заниматься самосовершенствованием. Однако отдых тоже важен. Нужно позволить себе хотя бы частичное расслабление и перестать все контролировать.

Водолей

День отлично подходит для общения с единомышленниками или начала нового проекта. Возможны приятные знакомства или интересные сообщения из прошлого.

Рыбы

Рыбам нужно отдохнуть. Это время, когда внутренняя тишина важнее внешнего шума. Возможна повышенная чувствительность, особенно к словам и энергиям окружающих. Не исключена встреча, которая многое прояснит. Вечер лучше провести в тишине или в компании тех, кто понимает без слов.

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