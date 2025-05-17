Водолеям — «Император», Львам — «Звезда», а Тельцам — «Король Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 18 мая

Астрологи уверены, что представители четырех знаков зодиака скоро поймают волну успеха и будут купаться в изобилии.

А чего ждать завтра, 18 мая, людям, родившимся под другими созвездиями, показал расклад на картах Таро, который публикует сайт с гороскопами.



Овен — «Правосудие»

Овнам придется взвешивать каждое слово и действие. От вас требуется точность и честность как для себя, так и для других. Будьте внимательны к формулировкам, придется разбираться в запутанных ситуациях, отделяя правду от домыслов.

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Советы карт — Ваша репутация завтра будет особенно уязвима — берегите ее.

Телец — «Король Пентаклей»

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Энергия Тельцов будет направлена на укрепление материального положения, и многое задуманное может начать приносить плоды. Главное — делиться тем, что получаете: щедрость принесет дополнительные блага.

Советы карт — День будет способствовать инвестициям, сделкам, приобретению недвижимости или обсуждению прибылей.

Близнецы — «Башня»

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Близнецов может ожидать какой-то кризис, особенно в вопросах здоровья. Ваш организм может подать тревожные сигналы — не игнорируйте их. Лучше заранее позаботиться о себе и сократить стрессы.

Советы карт — Не бойтесь перемен: все, что происходит сейчас, преследует цель разрушить то, что мешает вашему росту.

Рак — «Рыцарь Пентаклей»

Раки завтра могут ощущать нестабильность и тревожность. Важно не поддаваться панике, а использовать разум и дисциплину. Практические шаги и внимание к деталям принесут плоды уже в ближайшие дни.

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Советы карт — Найдите время для отдыха и восстановления — баланс сейчас крайне важен.

Лев — «Звезда»

Львы завершают сложный этап. Вас ждут вдохновение, мотивация и новые перспективы. Это день веры в лучшее обновление и надежды.

Советы карт — Стоит довериться интуиции и не бояться строить планы на будущее.

Дева — «Страшный Суд»

День удобен для подведения границы под прошлыми ошибками и открытия дверей в новый раздел жизни. Возможно, вы получите знак, который поможет расставить приоритеты. Начинается период обновления, новых целей и переосмыслений.

Советы карт — Не бойтесь признать правду.

Весы — «Четверка Пентаклей»

Весам следует сохранять спокойствие и не торопиться с принятием решений. Чрезмерная зажатость может привести к изоляции и разочарованиям. Старайтесь открыться хотя бы чуть-чуть и не бойтесь инвестировать — не только деньги, но и чувства.

Советы карт — Откровенные разговоры помогут вернуть гармонию.

Скорпион — «Десятка Кубков»

Скорпионов ждет приятный день, полный ощущения удовольствия. Вы почувствуете, что многое стало на свои места, и сможете по-настоящему насладиться плодами своих усилий. Не упустите шанс поделиться этим состоянием с другими.

Советы карт — День стоит провести с близкими и теми людьми, кто дорог для вас.

Стрелец — «Смерть»

Стрельцам стоит попрощаться с тем, что давно себя изжило. Отпустив прошлое, вы освободите место для настоящего и будущего. Этот процесс может быть эмоционально непростым, но очистит путь.

Советы карт — Не стоит бояться перемен: для вас наступает время глубоких трансформаций.

Козерог — «Паж Пентаклей»

Козерогам день принесет новости и новые возможности в финансовой сфере. Сейчас важно открыться к новым идеям и не бояться действовать. День благоприятен для начала небольших, но перспективных проектов.

Советы карт — Важно помнить, что успех уже рядом, и главное — не терять фокус своего развития.

Водолей — «Император»

Водолеи получают поддержку и возможность укрепить свое положение. Если вы чувствуете, что готовы взять на себя больше ответственности, действуйте. Это удачный день для оформления документов, переговоров, карьерных шагов.

Советы карт — Вважно сохранять человечность и не терять связи с теми, кто рядом.

Рыбы — «Семерка Жезлов»

Рыбам придется защищать свои интересы. Вы сможете ответить на любые вызовы, если не будете подвергаться сомнениям. Карта указывает на необходимость устойчивости, уверенности в своих убеждениях и четкой позиции.

Советы карт — Ни в коем случае не отступайте, даже если столкнетесь с сопротивлением. У вас достаточно сил, чтобы отстоять себя и выйти победителем.

Также напомним, что трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года.

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