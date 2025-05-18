Защита бизнесмена Владимира Науменко заявила о грубом нарушении его прав и отметила прямую угрозу жизни подзащитного из-за решения суда, избравшего меру пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 570 миллионов гривен.

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Об этом говорится в публичном заявлении адвоката Александра Зубрицкого.

«Вынужден еще раз обратиться к общественности из-за ситуации, которая приобретает признаки не просто юридического произвола, а опасного прецедента пренебрежения к правам человека в Украине и инструмента физического уничтожения человека. Заявляю о грубом нарушении его прав, которое ставит под угрозу не только его свободу, но и жизнь», — заявил Зубрицкий.

По словам адвоката, Владимир Науменко находится в тяжелом медицинском состоянии, имеет хронические диагнозы и нуждается в плановой операции и постоянном уходе. При этом суд полностью проигнорировал как выводы врачей, так и социальные обстоятельства: на содержании Науменко — больная жена и несовершеннолетний ребенок.

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«Это решение фактически превращает меру пресечения в форму пытки», — отмечает защитник.

Также в заявлении адвоката говорится о юридической несостоятельности самого подозрения, касающегося кредитного договора между компаниями-нерезидентами. Она, по словам защиты, не содержит состава преступления по целому ряду причин, в частности имущество уже реализовано кредитором и в результате сделок не возник ни один материальный ущерб.

«То есть материального ущерба нет, как и потерпевшего в уголовном производстве. Кредитор остался только в прибыли! Такая ситуация прямо наталкивает на мысль о политической мотивированности действий правоохранительных органов и суда, что может свидетельствовать о попытке рейдерского перераспределения активов группы GNT, а в отношении Науменко Владимира — физическое уничтожение», — подчеркивает Зубрицкий.

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Защита уже готовит материалы для представления в международные институты. «Это дело не имеет ничего общего с правосудием», — резюмировал адвокат.

Следственным судьей по этому делу является судья Печерского районного суда г. Киева Светлана Гречаная. Она известна целым рядом резонансных дел. В августе 2022 года судья Гречаная отменила арест активов российского олигарха Аркадия Ротенберга в Украине, а в 2023 году закрыла дело в отношении бывшего заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

В 2024 году судья Гречаная закрыла дело о незаконном обогащении заместителя председателя Нацполиции Александра Тишлека, несмотря на наличие существенных доказательств, а уже в 2025 году по делу мэра Ирпеня Александра Маркушина журналисты и адвокаты зафиксировали, что судья Гречаная якобы получила указание «сверху» принять неправомерное решение во время заседания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали детали дела агробарона Сергея Тарасова, рассматриваемого в Печерском суде. Суд несколько раз переносил заседание относительно заключения его под стражу.

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