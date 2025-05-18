Руководство Ирана согласно подписать ядерное соглашение с президентом США Дональдом Трампом в обмен на отмену экономических санкций. Такое заявление сделал главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, передает NBC News. По его словам, в таком случае Иран никогда не будет производить ядерное оружие, а также должен избавиться от своих запасов высокообогащенного урана, который может быть использован в качестве оружия.

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Кроме того, Тегеран будет обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для гражданского использования, а также позволит международным инспекторам контролировать этот процесс.

При этом главный советник иранского лидера заявил, что эти шаги могут быть реализованы в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.

«Это все еще возможно. Если американцы будут действовать так, как говорят, то, несомненно, у нас могут быть лучшие отношения. Это может привести к улучшению ситуации в ближайшем будущем», — добавил Али Шамхани.

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Иранский чиновник рассказал об этом за несколько часов до того, как президент США Дональд Трамп предложил Тегерану так называемую «Оливковую ветвь». Эта программа ужесточает экономические санкции, если Иран не примет соглашение об ограничении ядерной программы страны.

Со своей стороны, представитель Ирана негативно высказался о тоне Трампа и его угрозах.

«Он говорит об „Оливковой ветке“, которую мы не видели. Это все колючая проволока», — подчеркнул он.

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Ранее, как сообщает Reuters, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что если цель США состоит в том, чтобы лишить Иран его «ядерных прав», то Тегеран никогда не отступит от этих прав.

«Если цель переговоров — лишить Иран его ядерных прав, я четко заявляю, что Иран не отступит ни от одного из своих прав», — подчеркнул глава МИД Ирана.

Перед этим официальный Тегеран неоднократно заявлял, что право Ирана на обогащение урана не подлежит обсуждению, исключив требование «нулевого обогащения» со стороны некоторых официальных лиц США.

Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп, выведший Вашингтон из соглашения 2015 года между Тегераном и мировыми государствами, которое ограничивает его ядерную деятельность, пригрозил бомбить страну, если не будет достигнуто новое соглашение для урегулирования давнего нерешенного спора

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При этом США и европейские страны убеждены, что ядерная программа Ирана направлена на производство оружия. В то же время Тегеран утверждает, что она преследует исключительно мирные цели.

«В своих непрямых переговорах с Соединенными Штатами Иран подчеркивает свое право на мирное использование ядерной энергии и четко заявляет, что не стремится к созданию ядерного оружия. Иран продолжает переговоры в духе доброй воли, и если целью этих переговоров является обеспечение необретения ядерного оружия, соглашение возможно. Однако если целью является ограничение ядерных прав Ирана, Иран никогда не отступит от своих прав», — добавил Аракчи.

Напомним, 11 мая в Омане прошел четвертый раунд переговоров между США и Ираном по ядерному соглашению. По информации CNN, последние обсуждения считаются обнадеживающими, и это был положительный сигнал перед большим визитом Дональда Трампа на Ближний Восток.

Переговоры проходили под руководством специального представителя президента США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа. Ранее Виткофф говорил, что Иран заверил Вашингтон в том, что не будет разрабатывать ядерное оружие.

Сам Трамп довольно четко высказался о своей позиции по ядерной программе Ирана.

«Они (Иран. — Авт.) не будут ядерным государством. Позвольте мне объяснить. Я полностью за Иран. Я хочу, чтобы у них была прекрасная страна и чтобы они зарабатывали много денег», — заявил Трамп в интервью Fox News.

Напомним Трамп в решении проблемы Ирана рассчитывает на помощь путина.

Между тем в Пентагоне сделали громкое заявление о вероятности вооруженного конфликта между США и рф.

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