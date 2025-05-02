Когда президент Трамп вступил в должность 100 дней назад, он правильно понял, что настал момент изменить ход войны россии против Украины. Многие наблюдатели приветствовали любое предположение, что Трамп готов использовать огромные экономические, военные и дипломатические рычаги влияния Америки, чтобы добиться прекращения огня или даже длительного мира. К сожалению, действия Трампа за последние три месяца упустили возможности, которые имели Соединенные Штаты для деэскалации насилия и завершения войны способом, отвечающим американским интересам. Россиянам нужно было понять, что военное и экономическое давление на них будет усиливаться. Украинцы нуждались в уверенности в том, что после подписания соглашения они будут иметь возможности и гарантии безопасности, чтобы предотвратить будущее вторжение. Вместо того, чтобы сосредоточиться на этих ключевых элементах дипломатического успеха, Трамп не смог воспользоваться источниками силы Америки, фактически отдав несколько ценных источников влияния, пишет Тime.

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«Во-первых, союзнические рычаги. Одним из главных активов Украины в войне является поддержка демократических партнеров в Европе, Азии и Северной Америке. Объединившись с этими силами, Украина имеет больше шансов достичь результата, который защитит ее собственные интересы, а также интересы Европы и демократий в других частях мира. Сейчас вместо того, чтобы возглавить коалицию для противодействия россии и добиться справедливого соглашения для Украины, США часто вступают в противоречие со своими европейскими партнерами», - говорится в статье.

Исключение Европы из большинства переговоров по Украине и угрозы ввести разрушительные тарифы для наших ближайших европейских союзников только усилили ощущение тревоги.

«Во-вторых, рычаги санкций. Новая администрация предоставила приоритет двусторонним отношениям с москвой, предполагая, что США могут получить экономические и геополитические выгоды, установив „доверительные, дружеские“ связи с россией. Команда Трампа, похоже, верит, что россия может предоставить возможности для бизнеса, и что теплые отношения убедят россию помочь нам разобраться с Ираном или даже отвлекут москву от партнерства „без ограничений“ с Китаем. На самом же деле перспектива нормализации отношений пошла на пользу путину», — отмечает издание.

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Еще один аспект, пишут журналисты — временной рычаг. Госсекретарь Рубио и другие не скрывают желания администрации завершить соглашение, а в частных разговорах чиновники признают, что 100-дневный рубеж занимает важное место в мыслях Белого дома.

«Установление дедлайнов может быть полезным инструментом в дипломатических переговорах, но участники войны, которую обе стороны считают экзистенциальной, вряд ли будут воспринимать дату в американском политическом календаре как достаточную мотивацию, если ее несоблюдение не грозит материальными потерями. Поскольку Украина опасается последствий уменьшения поддержки со стороны США, Киев проявляет гибкость и с готовностью соглашается на предложения Трампа о прекращении огня. москва рассматривает установленный Трампом дедлайн как беспроигрышный шанс для эскалации своих требований. И поскольку Трамп не дал понять, что будет искать финансирование для дополнительной военной поддержки, они рассматривают время как своего союзника», — говорится в статье.

Также существуют еще и моральные рычаги, отмечают журналисты. Со времен Второй мировой войны США были стойким защитником мира и стабильности в Европе на основе территориальной целостности.

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«Сам Трамп предложил моральную эквивалентность между двумя сторонами, утверждая, что Украина виновата в провоцировании войны, что президент Зеленский нелегитимен и что США должны признать аннексию Россией украинской территории. Неудивительно, что более сильная сторона, россия, оказалась главным бенефициаром: когда США ослабили себя, они также ослабили Украину. С точки зрения москвы, последние три месяца были чудесными: путин теперь может представить себе путь к победе в войне в Украине — возможность, которая не существовала еще три месяца назад, поскольку Соединенные Штаты блокировали ее. В качестве бонуса для москвы, возникшая в результате напряженность в трансатлантических отношениях может метастазировать в непоправимый раскол между Соединенными Штатами и Европой», — резюмируют авторы статьи.

Ранее «ФАКТЫ» излагали мнение Валерия Пекара о том, что путин никакого мира Украине не предлагает, а также сообщали, что США возобновляют экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи.

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