Холодная война может перейти в горячую: в Пентагоне сделали громкое заявление о вероятности вооруженного конфликта между США и рф

Риск прямого вооруженного конфликта Соединенных Штатов Америки с противниками, в частности, с российской федерацией, существенно возрастает.

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Об этом заявил глава Северного командования ВС США (NORAD) генерал Грегори Гийо во время выступления перед законодателями в Конгрессе США.

В отчете Гийо говорится о том, что вероятность прямого столкновения Соединенных Штатов растет фактически со всеми главными противниками, в перечень которых, кроме России, входят Китай, Северная Корея и Иран. По мнению военного, она растет из-за нескольких ключевых тенденций.

Во-первых, по мнению Гийо, это риск эскалации в Украине и на Ближнем Востоке. В частности, полномасштабная война россии против Украины, которая уже длится четвертый год, может перерасти в прямой военный конфликт с США из-за ряда возможных сценариев.

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Кроме того, как отметил Гийо, нападение террористов ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года грозит втянуть США в столкновение с Ираном и его прокси-силами.

Во-вторых, как указал в своем докладе Гийо, стратегическое сотрудничество между Китаем и россией, а также ее транзакционные соглашения с Северной Кореей и Ираном, все больше напоминают основу для военного партнерства, способного быстро расширить конфликт с одного фронта на коалицию противников.

Третьим фактором военный эксперт назвал накопление средств поражения близко к США. Гийо напомнил, что Китай разворачивает надводные корабли с крылатыми ракетами в Беринговом море и берет на вооружение атомные подводные лодки и бомбардировщики с возможностью дозаправки в воздухе.

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При этом, рф возобновила стратегические патрули тяжелых бомбардировщиков вдоль североамериканского побережья и интегрировала в свой флот современные субмарины. К тому же ракетные программы, а также кибероружие, разрабатывают КНДР и Иран. Эти страны, как указал Гийо, потенциально способны повредить критическую инфраструктуру США.

В документе также подчеркивается, что эти тенденции создают одновременно традиционные и нетрадиционные угрозы на всех театрах действий — от Европы и Ближнего Востока до азиатско-тихоокеанского региона и Северной Америки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, почему попытка США оторвать россию от Китая является ошибочной.

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