ВСУ уничтожили 50-летний раритет оккупантов: о чем речь

Наряду с новейшей техникой на передовой, у оккупантов то и дело мелькает настоящий антиквариат, абсолютно бесполезный в нынешних условиях. Одним из таких примеров является машина управления артиллерией 1В18, которая с современного поля боя казалось бы должна исчезнуть.

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Об этом пишет военный эксперт Андрей Харук, отмечая что 1В18, известная также как «Клен-1», и является передвижным командно-наблюдательным пунктом для командира батареи. В качестве шасси он использует бронетранспортер БТР-60ПБ.

Данный бронетранспортер, как отмечает эксперт, известен своими специфическими техническими решениями, включая двухмоторную силовую установку (с карбюраторными двигателями) и плохую эргономику. Спешивание десантников БТР-60, особенно во время движения, требует акробатической сноровки и достаточно травматично. Однако последний фактор для машин управления не имеет значения, а куда важнее состав оборудования.

«И здесь „Клен-1“ нечем похвастаться. На рабочем месте командира батареи (в одноместной вращающейся башенке) есть дневной визирь, а также прибор ночного видения (нет, не тепловизор — более старой генерации). Нет даже лазерного дальномера. А, и еще — столик для карт. По радиооборудованию 1В18 имеет два комплекта радиостанций Р-123М и выносную радиостанцию ​​Р-159. Экипаж 1В18 состоит из пяти человек. Встроенного вооружения нет — предусмотрен только пулемет ПКМ, транспортируемый внутри боевого отделения», — пишет эксперт.

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Учитывая, что выпуск 1В18 начался в 1975 году, данная техника безнадежно устарела, прежде всего конечно из-за устаревшего оборудования, почему в современных условиях эти машины вряд ли могут эффективно применяться по прямому назначению. Так, по данным эксперта, документально зафиксировано уничтожение всего 6 1В1 В «Клен-1», тогда как 1В13/1В14 (на шасси более удачной МТ-ЛБу) целых 45.

Также сам БТР-60, на базе которого создан 1В1 В «Клен-1», слабо защищен — лобовая броня составляет всего 9 мм, а борта и корма при толщине 7 мм не спасают даже от стрелкового оружия калибром 7,62 мм при стрельбе с близкой дистанции. Толщина же брони в 5 мм на днище делает слабой защиту бронетранспортера от мин или самодельных взрывных устройств. Против же самого популярного средства поражения техники в современной войне — БПЛА с зарядом взрывчатки, шансов у 1В1 В «Клен-1» нет вовсе.

Вместе с тем старые оружие и технику используют и в ВСУ, как например миномет М240 калибром 240 мм.

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