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Деньги

«Выравнивание цен»: нардеп рассказал, почему украинцам нужно готовиться к неизбежному подорожанию коммунальных услуг

9:24 19 мая 2025
Тарифы на газ и электричество вырастут, фото из открытых источников

Многие украинцы надеются, что стоимость «коммуналки» вырастет только после войны, поскольку в стране действует мораторий на повышение цен на коммунальные услуги.

В то же время, европейская интеграция Украины предполагает выравнивание цен на энергоресурсы уже в скором будущем. То есть тарифы на газ и свет для населения будут обязательно расти. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Кучеренко в эфире «Новости.LIVE».

И уже очень скоро украинцев ожидают новые тарифы на газ и электроэнергию, ведь это предусмотрено в рамках интеграции Украины в Европейский Союз.

«Речь идет о газовом и электрическом рынке. Интеграция с этими рынками автоматически означает, что у нас будет происходить выравнивание цен «, — заявил нардеп.

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По его словам, главная задача правительства — обеспечить, чтобы доходы населения увеличивались вместе с ростом цен на энергоресурсы.

Следует отметить, что тариф на газ для населения будет оставаться неизменным до 30 апреля 2026 года. Такие гарантии дали в правительстве и компании «Нефтегаз».

В свою очередь тариф на электроэнергию зафиксирован до 31 октября 2025 года. При этом в правительстве неоднократно заявляли, что намерений пересматривать цену пока нет.

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В то же время, представители власти допускают, что в определенных ситуациях мораторий придется отменять, ведь это будет гораздо меньшим злом, чем кризис всей коммунальной сферы страны.

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