После моратория: эксперт предсказал, когда и на сколько в Украине вырастут тарифы на воду

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на ряд важных коммунальных услуг, в том числе на холодную и горячую воду. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что хотя сейчас действует мораторий, ожидается повышение тарифов для всех потребителей ближе к осени или осенью, пишет УНИАН.

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Чтобы тариф за холодную и горячую воду так сильно не «кусался», Корольчук рекомендует минимизировать использование воды в быту. К примеру, меньше времени проводить под душем. Еще можно использовать стиральные машины, расходующие меньше воды.

По словам эксперта, тарифы на холодную и горячую воду в разных регионах разнятся. В среднем тариф на холодную воду по счетчику в Украине составляет 30−40 гривен, а должно быть, по его мнению, минимум 60 гривен за кубометр.

«Тариф на горячую воду в среднем составляет 90−100 гривен. Минимально возможно удорожание до 150 гривен. Повышение тарифов, к сожалению, должно быть, потому что компании-поставщики несут потери, которые нужно покрывать, и они их закладывают нам в тариф», — пояснил эксперт.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно НАК «Нафтогаз» принял решение о фиксации тарифов на год вперед. Таким образом, по установленному компанией тарифу украинцы будут платить до апреля 2026 года.

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