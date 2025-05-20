Будем сопротивляться: очередное скандальное заявление Орбана по поводу членства Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, выступил с очередной резкой критикой перспективы вступления Украины в Европейский Союз. В ходе публичного мероприятия в Будапеште он заявил, что членство Украины в ЕС является «наибольшей угрозой» для его страны, аргументируя это экономическими рисками и потенциальными проблемами безопасности.

ВІДЕО ДНЯ

Орбан продолжает повторять, что Украина, по его мнению, «нетрудоспособный банкрот», который зависит от внешней финансовой помощи. Он считает, что Киев стремится вступить в ЕС любой ценой, чтобы получить доступ к средствам европейских налогоплательщиков.

«Украинцы не думают о том, что могут принести войну в ЕС, уничтожить европейских фермеров и превратить нас в коридор для мафии. Но нас, венгров, это волнует!» — заявил Орбан.

Он также подверг критике политику Брюсселя, обвинив ЕС в попытках навязать Венгрии «проукраинскую коалицию». По его словам, интеграция Украины не принесет выгод Европе, а лишь создаст дополнительные проблемы для венгерских фермеров, рабочих и бюджета страны.

РЕКЛАМА

«Мы должны сопротивляться — и будем!», — сказал Орбан, добавив, что Венгрия не позволит, чтобы ее ресурсы направлялись на поддержку Украины через механизмы ЕС.

Ранее Орбан уже высказывался критически в отношении Украины, обвиняя Киев в «кампании клеветы» и заявляя о якобы сотрудничестве украинских властей с оппозиционной партией «Тиса» .

Как сообщали «ФАКТЫ», еще один пророссийский политик, премьер-министр Словакии Роберт Фицо ошеломил угрозами в адрес Украины.

РЕКЛАМА

192

Читайте нас в Facebook