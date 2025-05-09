Подыгрывали Орбану? Разоблачена сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими пророссийскими взглядами, неоднократно делал скандальные заявления относительно Украины, выступал против вступления Украины в НАТО и ЕС. А сегодня стало известно, что СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашего государства.

ВІДЕО ДНЯ

По информации СБУ, это было впервые в истории Украины.

Задачей этой организации был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона.

Кроме того, изучались общественно-политические взгляды жителей Закарпатья, в частности сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

РЕКЛАМА

Сотрудники СБУ задержали двух агентов из сети венгерской спецслужбы. Куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности.

Одним из агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в режим ожидания еще в 2021 году. Куратор «активировал» этого агента в сентябре 2024 года.

Предатель должен был изучить настроения местного населения и получить следующую информацию:

РЕКЛАМА

- какова будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент, в том числе венгерские военные;

- какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья;

- какова ситуация с миграцией венгерского населения в регионе;

- какие военные силы расположены в Закарпатье, много ли транспорта и боевых машин;

РЕКЛАМА

- насколько укомплектованы правоохранительные органы и какова их численность и т. д.

В СБУ отметили, что агент лично разведывал размещение сил обороны и координаты зенитно-ракетных комплексов С-300 в регионе.

После сбора разведданных он уехал в Венгрию, чтобы отчитаться перед куратором. Для пересечения границы предатель оформил справку по уходу за больным отцом, нуждающимся в лечении в иностранных учреждениях.

В ходе встречи венгерский разведчик передал агенту наличные средства, которые предусматривались для выполнения поставленных задач. Предатель подыскивал сеть информаторов. СБУ установила, что резидент пытался завербовать по меньшей мере двух человек.

Формируя агентурную сеть, иностранная разведка надеялась расширить диапазон сбора информации, включая получение данных из прифронтовых и фронтовых регионов.

По информации СБУ, в марте этого года контрразведка СБУ задокументировала вторую встречу агента с куратором. На этот раз он получил телефон со специальным ПО для законспирированной связи.

Предатель должен был выявить служебные автомобили, принадлежащие представителям Сил безопасности и обороны в Закарпатской области. Кроме того, резидент должен был находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ на войне и актуальных событиях с линии фронта, и уже подобрал соответствующий контакт в Силах обороны.

Вторая агент — бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, уволившаяся из подразделения в 2025 году. По имеющейся информации, среди ее задач было информирование венгерской спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

Контрразведка СБУ задержала фигурантов по местам жительства. При обыске у них изъяты телефоны и другие доказательства взрывной деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников агентурной сети венгерской разведки, добавили в СБУ.

Напомним, недавно СБУ задержала очередных российских агентов, корректировавших удары захватчиков по Киеву.

153

Читайте нас в Facebook