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- 10:02 Работали дроны: СБУ уничтожила вражескую РЛС и склады на «вышках Бойко» в Черном море
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Работали дроны: СБУ уничтожила вражескую РЛС и склады на «вышках Бойко» в Черном море
Украина часто применяет ударные дроны для уничтожения военных объектов оккупантов. Сегодня стало известно, что на днях СБУ с помощью надводных и воздушных дронов нейтрализовали российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах в Черном море.
«Служба безопасности Украины продолжает разрабатывать и реализовывать уникальные спецоперации по очистке акватории Черного моря от российских захватчиков, их военной техники и другого оборудования» , — сообщили в спецслужбе.
Операцию провели сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ.
По данным спецслужбы, сначала одну из вышек поразил беспилотник из воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. В результате атаки уничтожена РЛС «Нева», которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилищный блок на вышке.
«В рамках одной спецоперации специалисты СБУ использовали два типа беспилотников, продемонстрировавших эффективность парной работы. Мы еще раз напомнили врагу, что ни одному российскому хламу не место в Черном море», — отметили в Службе безопасности Украины.
Ранее с помощью надводных дронов Украине удалось поразить Крымский мост и 11 российских военных кораблей, что в результате позволило уменьшить доминирование россии в Черном море и восстановить зерновой коридор.114
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