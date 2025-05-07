В России «добрые» дроны поразили несколько военных объектов: что известно

В россии, которая во время так называемого «путинского перемирия» атаковала Украину ракетами и дронами, тоже была адская ночь. Более 100 украинских беспилотников атаковали 11 российских регионов, пишут вражеские СМИ.

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Было атаковано несколько предприятий, работающих на российскую оборонку и два военных аэродрома.

По информации руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, речь идет об аэродроме «Шайковка» в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в том числе Х-22. А также об авиабазе «Кубинка» в московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.

Из-за атак закрыто большинство аэропортов под москвой.

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По информации росСМИ, в москве обломки дрона упали у жилого дома на Каширском шоссе.

Коваленко также сообщил, что в Тульской области попали по предприятию «Ростех», производящему системы залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо» и боеприпасы для ТОС-1А «Солнцепек».

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По данным Телеграмм-канала ASTRA, в Туле пожар в районе двух крупнейших предприятий оборонной промышленности рф.

Оба предприятия входят в госкорпорацию «Ростех».

Речь идет о «Конструкторском бюро приборостроения», которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия, а также о научно-производственном объединении «СПЛАВ», производящем реактивные системы залпового огня.

Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика О. р. Шипунова» — проектно-конструкторское бюро, одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности россии, занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ и ВКС, систем противовоздушной обороны, быстрострельных пушек и боевого стрелкового оружия, а также продукцией гражданского назначения. Входит в состав холдинговой компании НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

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АО «Научно-производственное объединение „СПЛАВ“» — ведущее предприятие по изготовлению ракетных систем залпового огня (РСЗО), тяжелых огнеметных систем (ТОС), боеприпасов к ним, авиационных неуправляемых и корректированных ракет. Основано в 1945 году, с 2008 года входит в госкорпорацию «Ростех».

Дроны Сил обороны долетели и до Мордовии, где расположен завод «Оптиковоконные Системы».

«В Саранске поражен завод оптоволоконных систем — ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии россии, в частности для дронов на оптоволокне», — отметил Коваленко.

Как пишут росСМИ, в Саранске администрация после атаки БПЛА отменила занятия в школах, вузах и детсадах, а также ввела запрет на публикацию фото, видео и информации о последствиях атак.

Напомним, минувшей ночью украинские дроны также долетели до москвы. А под Брянском в результате атаки БПЛА Сил обороны уничтожен стратегически важный завод.

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