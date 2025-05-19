Не побоялась упасть с 4-метровой высоты: школьница из Украины впервые установила рекорд Гиннеса в пилонном спорте

Дарья Пономаренко из Черкасс вошла в Книгу рекордов Гиннеса, установив мировой рекорд в пилонном спорте. 12-летней спортсменке нужно было выполнить повторение уникального трюка минимум 20 раз, однако девочке удалось сделать это 24 раза. По словам родных, это было очень сложно. И не только из-за высоких технических требований к трюку, но и определенных жизненных обстоятельств. За год до рекорда девочка получила серьезную травму, это поставило под большие сомнения ее возвращении в спорт. Однако семиклассница Даша не только восстановилась, но и сделала действительно невозможное!

«Даша сорвалась и упала головой вниз»

— Даша занимается пилонным спортом около семи лет, — рассказывает «ФАКТАМ» мама девочки Ксения Пономаренко. — Сначала были танцы, а потом мы стали искать студию, которая ближе к нашему дому, и случайно наткнулись на пилонную. Возникло желание попробовать. Я записала дочь на пробное занятие к тренеру Диане Нерознак. Даше очень понравилось, и с этого все началось. Знаете, маленьким детям вообще нравится куда-то залезать. И все это выглядело для дочери как упражнения на детской площадке. Но вместе с тем ты делаешь спортивные акробатические и гимнастические трюки. У Даши все отлично получалось, тем более малые дети гибкие и сильные. И если их во всем этом еще и поддерживать, и когда нет предвзятого отношения, потому что мама очень прогрессивная, то будут успехи. Более того, мало кто знает, что в пилонном спорте существует много запретов, и жаль, что у многих людей сложилось ложное представление о нем. Уже через полгода после начала занятий Даша победила в чемпионате Украины. Я так гордилась ею. И потом со всех соревнований дочь возвращалась с наградами. Когда Дарье было восемь, мы узнали о соревнованиях в Одессе, но туда брали деток от 10 лет. Потому дочь не подходила. Однако я все же набрала организаторов и попросила, чтобы ребенок выступил. Хотя бы для опыта. Потому что оценивали выступления международные судьи. И нас записали в категорию 10−12 лет. И что вы думаете? Она таки победила. Ее номер оценила французская танцовщица Марион Крамп, она в свое время участвовала в шоу «Франция имеет талант». Марион опубликовала видео с моей дочерью в соцсети, его увидели режиссеры и тоже пригласили на это шоу! В то время у нас активно крутили рекламу на участие в «Україна має талант». И я подумала: «Зачем ей куда-то ехать, если здесь можно попробовать?» Заполнила заявку, и нас пригласили принять участие.

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Дарья Пономаренко из Черкасс вошла в Книгу рекордов Гиннеса (фото Facebook)

— Какие воспоминания у вас об участии в украинском шоу?

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— Очень приятные. Даше было восемь лет. Она тогда выступила с номером «У меня нет дома». От судей получила три «да», а само видео набрало миллионы просмотров. Это дало большую мотивацию идти вперед. Хотя я понимала, что за этим стоит ежедневный труд. Она много работает, все время учит танцевальные движения. До войны Даша приняла участие в шоу «Танцы. World of Dance». Мы готовились к Чемпионату Европы, но не поехали туда, потому что началось полномасштабное вторжение. Но за ее успехами следило руководство итальянского телевидения, и в 2023 году они нам написали, пригласили установить рекорд Гиннеса на пилоне. Мы согласились и начали подготовку.

Девочка много работает, все время учит танцевальные движения

Организаторами был выбран трюк «Камикадзе». Суть состоит в том, чтобы повторить более 20 раз один и тот же элемент. И если пауза превышает две секунды, то не засчитывается. У дочери все получалось, мы снимали видео и посылали в Италию, потому что все фиксировалось. Однако в конце ноября 2023 года произошла беда: Даша сорвалась с пилона. Дочь головой вниз упала с высоты четыре метра. Слава Богу, что хоть не ударилась головой.

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Трюки на пилоне очень опасны

— Какие травмы получил ребенок?

— Сотрясение мозга, травма руки. Ей вставили спицы в конечность, восстановление было долгим. Полгода ей нельзя было нагружать руку. Я тогда подумала, что не нужно этого пилона, главное — здоровый ребенок.

— А как переживала травму Даша?

— Страха у нее не было. Еще в больнице она говорила, что, мол, зачем ей этот гипс, она уже хочет тренироваться. После окончания реабилитации мы узнали, что Дашу пригласили на шоу «Испания имеет талант». Участников было три тысячи, а ее взяли в полуфинал. В июне 2024 года она выступила. Дочь стала финалисткой. Казалось, что у нас обеих выросли крылья. Затем нам снова написали организаторы шоу рекордов Гиннеса. Мол, хотят, чтобы ребенок все-таки выступил у них. Когда я спросила Дашу, готова ли она снова совершить трюк, во время выполнения которого упала, она ответила согласием. Мы предупредили организаторов, что нужно, чтобы она сама себя подстраховала, чтобы больше не падала головой вниз. И пилон, соответственно, следует закрепить к потолку и полу. Они дали добро. Но когда мы приехали в Милан на репетицию, то пилон высотой в четыре с половиной метра не был закреплен на потолке, просто натянут на тросах. И Даша начинала выполнять упражнение, а его шатало. Соответственно, не было баланса. Мы просили исправить ситуацию, но нам сказали, что уже все прописано, вариантов нет.

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Дарья Пономаренко на пилоне

— Представляю ваше состояние. Сильно перенервничали?

— Да. Даша говорила, что на таком пилоне на одну попытку своего трюка тратила втрое больше сил. Перед рекордом дочь спросила меня: «Мама, что будет, если я не сделаю?» Я ответила, что горжусь ею все равно, потому что она самая лучшая. Она сделала 24 раза, хотя в студии удавалось 33. Однако результат все равно стал рекордом Гиннеса. Потом она еще танцевала. Не понимаю, где она нашла силы на все это. Добавлю, что в Италии трюк, который она выполняла, относится к спортивным. Поэтому очень важно его популяризировать. К сожалению, в Украине пилонный спорт официально не признается. Но, думаю, это временно.

«В Италии мы отмечали, что мы украинцы, дочь выполняла перфоманс под „Щедрик“ Леонтовича»

— Как дочь реагирует на столь высокое достижение?

— Когда мы вернулись в Украину, то всем родным и друзьям рассказали о достижении, нас поздравляли. В школе постоянно поддерживают. Ребёнок еще до конца не осознает все, не понимает, что делает что-то особенное. Для нее это — преодолеть собственные страхи, выйти за пределы своих возможностей. В Италии мы все время отмечали, что мы украинцы, выполняла дочь перформанс под «Щедрик» Леонтовича. Такие моменты очень важны.

— Сколько времени она посвящает тренировкам?

— Даша посещает занятия не только по пилону, но и по хореографии, акробатике. Поэтому идет по три часа на все каждый день, кроме воскресенья. Даже когда болеет, она рвется на занятия. Что интересно, сама все планирует, потому что я работаю, — списывается с тренерами. Даша у меня очень самостоятельная.

"Дочка сама все планирует, она у меня очень самостоятельная", – рассказывает мама девочки

— Чем любит заниматься дочь в свободное время?

— Гулять с собакой, проводить время с друзьями, в кругу семьи.

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