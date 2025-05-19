- 08:14 Ракам следует прислушаться к себе, а Рыбам навести порядок — как в голове, так и в делах: гороскоп во вторник, 20 мая
- 19.05 22:28 Какие аксессуары взять на отдых: с ними вы будете чувствовать себя комфортно
- 19.05 22:01 Паштет из необычного ингредиента: просто, дешево и фантастически вкусно
- 19.05 21:31 Риз Уизерспун отказывается помочь бывшему мужу: драма в семье продолжается
- 19.05 21:02 Разбросайте под виноградом весной: это точно гарантия рекордного урожая
- 19.05 20:35 Имея всего два дня выходных, потратил их для эвакуации животных из Волчанска: в бою Донетчине погиб 21-летний воин с Харьковщины
- 19.05 20:08 Киш лорен с курятиной и лесными грибами: этой вкуснятиной точно удивите гостей
- 19.05 19:56 Близнецам — «Королева Кубков», Девам — «Солнце», а Скорпионам — «Колесо Фортуны»: Таро-прогноз и советы карт на 20 мая
- 19.05 19:50 Прошлого не изменить: Вера Брежнева высказалась о браке и разводе с Константином Меладзе
- 19.05 19:42 Выплачивать сразу минимум 50 тысяч гривен: Минсоцполитики продвигает законопроект о поддержке рождаемости
- 19.05 19:39 Без Довбика и Миколенко: Ребров назвал состав сборной Украины на международный турнир в Канаде
- 19.05 19:38 Особая миссия: Уильям и Кейт отправляются в Шотландию, чтобы выполнить почетную задачу
Особая миссия: Уильям и Кейт отправляются в Шотландию, чтобы выполнить почетную задачу
Принц и принцесса Уэльские иногда могут болеть за разные команды, но это не приводит к спорам, ведь поступают так будущие король и королева умышленно, чтобы не обидеть никого из подданных.
В то же время на следующей неделе Уильям и Кейт будут «играть в одной команде» — то есть, будут выполнять одну и ту же задачу, для чего совершат путешествие в Шотландию, пишут британские СМИ.
Дело в том, что принц и принцесса отправятся в Скотстаун, чтобы принять участие в церемонии присвоения имени HMS Glasgow (Корабль Его Величества «Глазго») противолодочного фрегата из серии Type 26 на верфи BAE Systems в четверг, 22 мая.
Он будет девятым кораблем, у которого это гордое имя. Первый фрегат пятого ранга с этим именем был построен еще в 1745 году. Название «Глазго» не случайно. Город Глазго издавна был тесно связан с Королевским военно-морским флотом благодаря судостроительным верфям.
А в июне 2021 года Кейт была назначена почетным спонсором HMS Glasgow, который только начал строиться. Во дворце сообщили, что в четверг они с Уильямом примут участие в присвоении имени корабля, выпустив бутылку виски, которую разобьют о корпус.
Затем они поднимутся на борт, где им расскажут о строительстве корабля и его возможностях. После этого Уильям и Кейт встретятся со студентами, помогавшими при строительстве корабля, выполняя работы с листовым металлом, сваркой и монтажом трубопроводов.
Очередная поездка пройдет после и без того напряженной пары недель для принца и принцессы Уэльских.
На этой неделе принц Уильям принял участие в инвесттуре в Виндзорском замке, а также появился на службе Ордена Бани в Вестминстерском аббатстве, где он был назначен великим магистром древнего ордена.
На прошлой неделе Уильям и Кейт провели несколько мероприятий вместе с остальными членами королевской семьи, чтобы отпраздновать 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны.
Кстати, принцесса Уэльская выбрала для выхода любимые серьги принцессы Дианы — жемчужные капли Collingwood.142
Читайте нас в Facebook
Не побоялась упасть с 4-метровой высоты: школьница из Украины впервые установила рекорд Гиннеса в пилонном спорте