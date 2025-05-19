Особая миссия: Уильям и Кейт отправляются в Шотландию, чтобы выполнить почетную задачу

Принц и принцесса Уэльские иногда могут болеть за разные команды, но это не приводит к спорам, ведь поступают так будущие король и королева умышленно, чтобы не обидеть никого из подданных.

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В то же время на следующей неделе Уильям и Кейт будут «играть в одной команде» — то есть, будут выполнять одну и ту же задачу, для чего совершат путешествие в Шотландию, пишут британские СМИ.

Дело в том, что принц и принцесса отправятся в Скотстаун, чтобы принять участие в церемонии присвоения имени HMS Glasgow (Корабль Его Величества «Глазго») противолодочного фрегата из серии Type 26 на верфи BAE Systems в четверг, 22 мая.

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Он будет девятым кораблем, у которого это гордое имя. Первый фрегат пятого ранга с этим именем был построен еще в 1745 году. Название «Глазго» не случайно. Город Глазго издавна был тесно связан с Королевским военно-морским флотом благодаря судостроительным верфям.

А в июне 2021 года Кейт была назначена почетным спонсором HMS Glasgow, который только начал строиться. Во дворце сообщили, что в четверг они с Уильямом примут участие в присвоении имени корабля, выпустив бутылку виски, которую разобьют о корпус.

Затем они поднимутся на борт, где им расскажут о строительстве корабля и его возможностях. После этого Уильям и Кейт встретятся со студентами, помогавшими при строительстве корабля, выполняя работы с листовым металлом, сваркой и монтажом трубопроводов.

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Очередная поездка пройдет после и без того напряженной пары недель для принца и принцессы Уэльских.

На этой неделе принц Уильям принял участие в инвесттуре в Виндзорском замке, а также появился на службе Ордена Бани в Вестминстерском аббатстве, где он был назначен великим магистром древнего ордена.

На прошлой неделе Уильям и Кейт провели несколько мероприятий вместе с остальными членами королевской семьи, чтобы отпраздновать 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

Кстати, принцесса Уэльская выбрала для выхода любимые серьги принцессы Дианы — жемчужные капли Collingwood.

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