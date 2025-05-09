Кейт выбрала серьги принцессы Дианы: Уильям с супругой посетили службу в честь 80-летия Победы

В Великобритании продолжаются мероприятия по случаю 80-летия Победы союзников во Второй мировой войне.



В частности, 8 мая Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили службу благодарности в честь Победы, пишут британские СМИ.



Торжественное мероприятие состоялось в Вестминстерском аббатстве.

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43-летняя принцесса Уэльская выбрала для выхода шелковое платье в черный горох от Alessandra Rich. Примечательно, что в этом наряде она уже была в 2023 году на церемонии Ордена Подвязки. Образ она дополнила бежевыми лодочками Ralph Lauren и сумкой тон DeMellier. Завершением ансамбля стала черная шляпка с вуалью Juliette Botterill.

В качестве украшения Кейт предпочла жемчужные серьги-капля Collingwood, ранее принадлежавшие принцессе Диане.

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Принц Уильям появился на службе в классическом синем костюме.

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Во время церемонии принц и принцесса Уэльские положили венок с надписью «Мы будем помнить всех, кто пожертвовал жизнью во Второй мировой войне» к могиле неизвестного солдата у западного входа в аббатство.

Впоследствии Уильям и Кейт присоединились к 76-летнему королю и 77-летней королеве Камилле во время концерта, где зрителями были 12 тысяч жителей Лондона и других городов Великобритании.

По прибытии Уильям и Кейт пообщались с некоторыми присутствующими ветеранами, включая 107-летнего пилота бомбардировщика, участвовавшего в 62 миссиях.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. У пары трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. В начале 2024 года Кейт Миддлтон была госпитализирована для проведения плановой операции. Через несколько месяцев она рассказала, что у нее диагностирован рак. Полгода спустя после начала терапии принцесса Уэльская завершила лечение и сообщила о ремиссии. Вскоре после этого она снова вернулась к исполнению королевских обязанностей и стала появляться на публике.

Напомним, что недавно свой первый юбилей отметила принцесса Шарлотта, которая, как считают британцы, больше всего похожа на принца Уильяма и его покойную мать, принцессу Диану.

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