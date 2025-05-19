- 08:14 Ракам следует прислушаться к себе, а Рыбам навести порядок — как в голове, так и в делах: гороскоп во вторник, 20 мая
- 19.05 22:28 Какие аксессуары взять на отдых: с ними вы будете чувствовать себя комфортно
- 19.05 22:01 Паштет из необычного ингредиента: просто, дешево и фантастически вкусно
- 19.05 21:31 Риз Уизерспун отказывается помочь бывшему мужу: драма в семье продолжается
- 19.05 21:02 Разбросайте под виноградом весной: это точно гарантия рекордного урожая
- 19.05 20:35 Имея всего два дня выходных, потратил их для эвакуации животных из Волчанска: в бою Донетчине погиб 21-летний воин с Харьковщины
- 19.05 20:08 Киш лорен с курятиной и лесными грибами: этой вкуснятиной точно удивите гостей
- 19.05 19:56 Близнецам — «Королева Кубков», Девам — «Солнце», а Скорпионам — «Колесо Фортуны»: Таро-прогноз и советы карт на 20 мая
- 19.05 19:50 Прошлого не изменить: Вера Брежнева высказалась о браке и разводе с Константином Меладзе
- 19.05 19:42 Выплачивать сразу минимум 50 тысяч гривен: Минсоцполитики продвигает законопроект о поддержке рождаемости
- 19.05 19:39 Без Довбика и Миколенко: Ребров назвал состав сборной Украины на международный турнир в Канаде
- 19.05 19:38 Особая миссия: Уильям и Кейт отправляются в Шотландию, чтобы выполнить почетную задачу
Решался долго: Эктор Хименес-Браво шокировал сеть
Известный шеф-повар, постоянный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, который недавно вернулся из большой поездки на родину в Колумбию, заинтриговал своим заявлением. На странице в социальной сети Эктор выложил несколько фотографий, на одной из которой стоит в военной форме при полной амуниции.
«Все началось с мысли», — загадочно подписал фото шеф-повар и добавил фотографию своих домашних любимцев.
«И они уже все понимали», — продолжил интригу Эктор, показывая трех собак, которые смотрят на него с дивана.
«Но я решался на это долго», — подписал фото с разложенной на диване военной формой, Эктор.
Известно, что Хименес-Браво давно уже живет в Украине, имеет дом под Киевом и поддерживает военных с начала полномасштабного вторжения. Он умеет владеть оружием и прошел специальную тренировку. Постоянно выкладывает в своей сети занятия по физической подготовке. Пока неизвестно, присоединился ли шеф-повар ВСУ или это его подготовка к очередной поездке с гуманитарной помощью на фронт.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Хименес-Браво рассказал о пережитом в начале большой войны.14066
Читайте нас в Facebook
Не побоялась упасть с 4-метровой высоты: школьница из Украины впервые установила рекорд Гиннеса в пилонном спорте