Решался долго: Эктор Хименес-Браво шокировал сеть

Известный шеф-повар, постоянный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, который недавно вернулся из большой поездки на родину в Колумбию, заинтриговал своим заявлением. На странице в социальной сети Эктор выложил несколько фотографий, на одной из которой стоит в военной форме при полной амуниции.

ВІДЕО ДНЯ

«Все началось с мысли», — загадочно подписал фото шеф-повар и добавил фотографию своих домашних любимцев.

«И они уже все понимали», — продолжил интригу Эктор, показывая трех собак, которые смотрят на него с дивана.

РЕКЛАМА

«Но я решался на это долго», — подписал фото с разложенной на диване военной формой, Эктор.

Известно, что Хименес-Браво давно уже живет в Украине, имеет дом под Киевом и поддерживает военных с начала полномасштабного вторжения. Он умеет владеть оружием и прошел специальную тренировку. Постоянно выкладывает в своей сети занятия по физической подготовке. Пока неизвестно, присоединился ли шеф-повар ВСУ или это его подготовка к очередной поездке с гуманитарной помощью на фронт.

РЕКЛАМА

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Хименес-Браво рассказал о пережитом в начале большой войны.

14066

Читайте нас в Facebook