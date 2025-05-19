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Шоу-бизнес

Решался долго: Эктор Хименес-Браво шокировал сеть

17:52 19 мая 2025
Эктор Хименес-Браво

Известный шеф-повар, постоянный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, который недавно вернулся из большой поездки на родину в Колумбию, заинтриговал своим заявлением. На странице в социальной сети Эктор выложил несколько фотографий, на одной из которой стоит в военной форме при полной амуниции.

«Все началось с мысли», — загадочно подписал фото шеф-повар и добавил фотографию своих домашних любимцев.

«И они уже все понимали», — продолжил интригу Эктор, показывая трех собак, которые смотрят на него с дивана.

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«Но я решался на это долго», — подписал фото с разложенной на диване военной формой, Эктор.

Известно, что Хименес-Браво давно уже живет в Украине, имеет дом под Киевом и поддерживает военных с начала полномасштабного вторжения. Он умеет владеть оружием и прошел специальную тренировку. Постоянно выкладывает в своей сети занятия по физической подготовке. Пока неизвестно, присоединился ли шеф-повар ВСУ или это его подготовка к очередной поездке с гуманитарной помощью на фронт.

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Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Хименес-Браво рассказал о пережитом в начале большой войны.

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