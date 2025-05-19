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- 19.05 19:50 Прошлого не изменить: Вера Брежнева высказалась о браке и разводе с Константином Меладзе
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Прошлого не изменить: Вера Брежнева высказалась о браке и разводе с Константином Меладзе
Вера Брежнева, которая в начале года показала нового «возлюбленного», а также тапочки, в которых якобы была после «свадебной вечеринки», продолжает раскрывать тайны личной жизни.
Сделала это певица в шоу казахской журналистки и телеведущей Динары Сатжан.
Конечно, не обошлось без вопроса о браке певицы с композитором Константином Меладзе. Своими ответами Вера дала понять, что не жалеет о союзе с продюсером, несмотря на то, что он распался.
Вера заявила, что это ее путь и именно благодаря ему она стала такой, какой она сейчас.
«Да, возможно, где-то хотелось подстелить соломку, где-то не обидеть человека, не ранить» , — признала артистка.
Однако прошлого не изменить, констатировала Брежнева, повлиять возможно только на настоящее и будущее. Певица предпочитает благодарить прошлое.
Также экс-солистка «ВИА Гры» отметила, что с бывшим любимым мужчиной можно поддерживать общение только при условии, что оба этого хотят.
«Это может быть дружба, сотрудничество долгое» , — отметила Вера. При этом, по ее мнению, совсем не важно, имеют ли супруги общих детей.
Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году и прожили в браке почти восемь лет. Осенью 2023 года Вера Брежнева после многочисленных слухов о разрыве с Меладзе подтвердила, что они действительно разводятся. Бывшие супруги развелись без публичных скандалов и по-прежнему уважительно друг о друге отзываются.
Еще один секрет, который раскрыла певица, — отношения с детьми.
По ее словам, старшая дочь Соня сейчас живет отдельно, а вот с младшей Сарой она чаще бывает рядом и постоянно говорит с ней на разные темы.
«Старшая дочь уже выросла и давно живет отдельно. А с младшей дочерью мы с ней в контакте. Я знаю о ней все, мы многим с ней делимся. Когда я дома, то отвожу ее в школу. У меня сейчас семья в приоритете», — пояснила Брежнева.
Напомним, когда младшая дочь певицы отмечала 15-летие, то ее поздравили Бадоев, Потап, Loboda и ряд других знаменитостей.765
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