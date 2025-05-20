«Разговоры о войнах, в которых снова и снова будут воевать последующие поколения украинцев, создают ложное чувство безнадежности, а именно к этому стремится враг», — Валерий Пекар

Преподаватель Киево-Могилянской академии и общественный деятель Валерий Пекарь, вспоминая о заявлениях россиян на переговорах в Стамбуле о том, что россия может воевать веками, отмечает, что уныние — «хуже беда, чем напрасные надежды».

«Уныние — еще хуже беда, чем бесполезные надежды, — пишет Валерий Пекар. — Многим не нравится, когда я пишу о российских военных неудачах, об экономическом кризисе в россии, о постепенном упадке всех имперских «скреп».

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Они видят в этом создание бесполезных ожиданий быстрого примирения или даже быстрой победы или даже быстрого распада россии. Что-то типа две-три недели.

Но я нигде такого не говорю. Я постоянно подчеркиваю, что быстро не будет. Что Трамп не придет — порядок не наведет. Что разговоры о скором мире и выборах уже через несколько месяцев — бесполезны и вредны.

Но и в противоположную сторону не нужно отклоняться. Разговоры о столетней войне, о последующих войнах, в которых снова и снова будут воевать последующие поколения украинцев, — не менее вредны. Они создают ложное чувство безнадежности, а именно к этому стремится враг. Драться в условиях безнадежности могут только очень сильные личности, а таковых по определению немного. Большинству людей нужна надежда.

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И надежда действительно есть. Никакая война не бесконечна. Ни одна империя не вечна.

Разговоры о российско-шведской войне, длившейся 21 год, или о Столетней войне не учитывают принципиального отличия: древние войны — это несколько коротких решительных сражений небольших профессиональных армий, между которыми годы маневров и подготовки. Индустриальные войны нашего времени — это ежедневные боевые столкновения сотен тысяч или даже миллионов людей. Совершенно разные вещи.

Война как лесной пожар — сама выжигает материал для своего продолжения. Это не означает, что лесной пожар несерьезный, что он быстро закончится, что не требует противодействия. Это значит, что она не вечна и не бесконечна.

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Уныние — еще худшая беда, чем напрасные надежды. Ибо не впадать в бесполезные надежды можно научиться. А из уныния выхода нет.

«Первыми ломались те, кто верил, что скоро все закончится. После них — те, кто не верил, что это когда-нибудь закончится. Выжили те, кто фокусировался на своих действиях, без ожиданий того, что может или не может произойти», — говорил Виктор Франкл, заключенный концлагеря, ученый, психиатр.

Чтобы война закончилась, нам всем нужно переключиться на режим войны. Поставить победу первым приоритетом своей жизни. Потому что все остальные — личные достижения, развитие бизнеса, политические победы, восстановление громад и т. д. — являются следствием завершения войны и устойчивого мира. Не будет устойчивого мира — не будет ничего.

Война не завершается от мирных заклинаний. Война завершается тогда, когда скапливается критическая масса усилий. Мы еще далеки от этой точки. Давайте приближать".

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