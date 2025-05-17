- 17.05 22:26 Этот кофе подают с финиками: необычный напиток стоит попробовать
- 17.05 21:59 Любимое лакомство королей: готовится очень быстро и просто
- 17.05 21:30 Вид выходящей из больницы дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта взволновал поклонников
- 17.05 21:01 Только не пакеты: распространенная ошибка на кухне, из-за которой клубника быстро портится
- 17.05 20:35 Прошел Харьковское, Донецкое и другие направления: в бою погиб 52-летний воин со Львовщины
- 17.05 20:07 Пышные шоколадные вареники на пару: очень вкусное блюдо украинской кухни
- 17.05 19:56 Водолеям — «Император», Львам — «Звезда», а Тельцам — «Король Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 18 мая
- 17.05 19:48 В кремле назвали условия возможной встречи Зеленского и путина
- 17.05 19:44 Национальная гвардия Украины получила улучшенный «Град»: эксперт нашел в нем сомнительное решение
- 17.05 19:27 Военный избил мобилизованного в Винницком ТЦК: что известно о конфликте
- 17.05 19:05 Цены подталкивают к вегетарианству: экономист объяснил, стоит ли ожидать удешевления мяса
- 17.05 18:46 Переход с одного вида пенсии на другой: эксперт объяснил, когда это выгодно
В Стамбуле российская делегация угрожала захватить новые области Украины — СМИ
Представители российской делегации на переговорах в Турции с делегацией от Украины угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области. Об этом сообщил репортер The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X.
«Это еще не все, — написал он. — Один хорошо осведомленный источник сообщил мне, что россия заявила, что согласится на прекращение огня, только если Украина выйдет из четырех „анексированных“ областей, которые россия даже не контролирует полностью (!). Москва также угрожала захватить еще две: Харьковскую и Сумскую».
Кроме того, журналист напомнил слова главы российской делегации Владимира Мединского, который заявил, что россия готова воевать вечно.
«россия не хочет войны, однако мы готовы воевать год, два, три. Сколько бы этого ни понадобилось, — шокировал заявлением Мединский. — Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать? Вспомните, кто такой Петр I и кто его финансировал? Англия и Франция. Если бы не это, Швеция и сегодня была бы великой державой».
Єксперты считают, что россия стремится затянуть переговоры, одновременно отвергая условие о прекращении огня и выдвигая неприемлемые для Украины ультиматумы.354
Читайте нас в Facebook