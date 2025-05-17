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Украина

В Стамбуле российская делегация угрожала захватить новые области Украины — СМИ

13:52 17 мая 2025
переговоры в Стамбуле

Представители российской делегации на переговорах в Турции с делегацией от Украины угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области. Об этом сообщил репортер The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X.

«Это еще не все, — написал он. — Один хорошо осведомленный источник сообщил мне, что россия заявила, что согласится на прекращение огня, только если Украина выйдет из четырех „анексированных“ областей, которые россия даже не контролирует полностью (!). Москва также угрожала захватить еще две: Харьковскую и Сумскую».

Кроме того, журналист напомнил слова главы российской делегации Владимира Мединского, который заявил, что россия готова воевать вечно.

«россия не хочет войны, однако мы готовы воевать год, два, три. Сколько бы этого ни понадобилось, — шокировал заявлением Мединский. — Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать? Вспомните, кто такой Петр I и кто его финансировал? Англия и Франция. Если бы не это, Швеция и сегодня была бы великой державой».

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Єксперты считают, что россия стремится затянуть переговоры, одновременно отвергая условие о прекращении огня и выдвигая неприемлемые для Украины ультиматумы.

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