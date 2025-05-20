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Обладатель «Золотого мяча» купил себе дорогущее авто за половину дневной зарплаты (фото)
Обладатель «Золотого мяча"-2022, победитель Лиги наций в составе сборной Франции Карим Бензема, ставший с «Аль-Иттихадом» чемпионом Саудовской Аравии, побаловал себя новым автомобилем, сообщает Daily Mail.
37-летний футболист пополнил свой роскошный автопарк «повседневным суперкаром» BMW M5 стоимостью 185 тысяч долларов, потратив на покупку немногим больше половины своей… дневной зарплаты («Аль-Иттихад» платит французу 305 тысяч долларов в день). Еще «каких-то» 120 тысяч «зеленых» осталось на мелкие расходы.
Под капотом у нового «железного коня» Бензема — 725 конских сил и двухтурбинный V8, который разгоняется до 100 км/час за 3,5 секунды. Максимальная скорость — 305 км/час.
Кстати, в гараже 37-летней звезды футбола уже есть Bugatti Chiron, Lamborghini Revuelto, Ferrari Purosangue и Rolls-Royce Spectre.
Напомним, что Карим Бензема в 2022 году ушел из сборной Франции, а в 2023-м покинул «Реал», позарившись на годовую зарплату в «Аль-Иттихаде» в размере 111 млн долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии разбил в аварии автомобиль за миллион долларов.
Фото Instagram794
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