Судя по всему, российские военные планируют систематически использовать мотоциклы по всему фронту в новых наступательных операциях. Будет потеряно много жизней, но будет спасена драгоценная российская бронетехника — очевидная победа в глазах командования, которое имеет постоянный поток живой силы.

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Первые сообщения о мотоотрядах начали появляться в апреле 2024 года. Это началось как неформальный ответ на постоянные удары украинских беспилотников, которые сейчас убивают или калечат до 70 процентов всех солдат и уничтожают больше бронетехники, чем все остальные системы вооружений вместе взятые, пишет The Telegraph.

С осени прошлого года значительно увеличилось количество атак на мотоциклах в Харьковской и Донецкой областях, где россия в значительной степени отказалась от использования бронетехники после того, как понесла неприемлемые потери зимой 2023−2024 годов. Атаки происходят быстро, но имеют глубокие недостатки. Уже несколько месяцев подряд беспилотники показывают остатки таких неудач, которые превратили поля и линии украинских окопов в свалку искорёженного металла и обгоревших шин.

На фронте появляются не только мотоциклы, но и всевозможные нетрадиционные небронированные транспортные средства: квадроциклы, гражданские автомобили, багги китайского производства и электросамокаты.

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17 апреля, согласно украинским сообщениям, в результате масштабного боя возле Покровска было уничтожено 100 мотоциклов, 240 российских военных и 20 бронированных машин.

В начале мая аналогично закончился другой российский штурм села Вольное Поле на юге Донецкой области. По сообщениям, до 70 мотоциклов, 90 военнослужащих и 60 автомобилей были уничтожены. После этого 110-я механизированная бригада с помощью беспилотников уничтожила как минимум еще 20 мотоциклов.

Мотоциклы обычно являются первой фазой спланированной многоволновой атаки, которую проводят без прикрытия, чтобы прозондировать и использовать слабые места, прежде чем россия введет в бой тяжелую технику.

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Валерий Рябых, украинский аналитик по вопросам вооружений и редактор Defence Express, отметил: «Основная идея заключается в том, чтобы сократить время, которое тратится на прохождение зоны поражения на линии фронта, которая сейчас шире, чем была в начале войны. Хотя сейчас у них меньше бронетехники, и также они не ограничены в использовании живой силы, мотоциклы — это именно то, что нужно».

Мотоциклы могут двигаться по пересечённой местности со скоростью около 72 километров в час, тогда как небольшие дроны с видом от первого лица движутся с более чем вдвое большей скоростью. Но беспилотники должны добраться от своей базы до поля боя, а мотоциклисты имеют достаточно времени, чтобы добраться до украинских позиций.

Быстро передвигаясь и рассредоточиваясь, мотоциклы и багги оказались «очень эффективными» против украинской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук отметил, что «сейчас много разговоров о мифическом летнем наступлении российской армии. Впрочем, летом какого-то отдельного наступления вражеских войск не будет. У врага стратегическая наступательная операция продолжается. Ее рф начала в 2024 году».

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