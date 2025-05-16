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Оккупанты не могут осуществить прорыв: эксперт о летнем наступлении врага
Сейчас продолжается стратегическая наступательная операция армии рф, которую она начала еще в 2024 году. Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук.
«Сейчас много разговоров о мифическом летнем наступлении российской армии. Впрочем, летом какого-то отдельного наступления вражеских войск не будет. У врага стратегическая наступательная операция продолжается. Ее рф начала в 2024 году», — сказал Павел Лакийчук.
По мнению эксперта, бои под Покровском, Токмаком, Торецком, Часовым Яром, на Лиманском направлении — взаимосвязаны.
«Это единственная стратегическая операция по захвату северо-западной части Донбасса, где ключ — Покровск. На севере у оккупантов есть план отсечь Северский выступ, на юго-востоке они сокращают линию фронта, чтобы высвободить резервы для наступления», — говорит он.
Но, добавил он, стратегическая наступательная операция такого масштаба максимум планируется и длится три месяца.
«Задача врага — прорыв обороны, на который закладывается от нескольких недель до месяца. Далее резервы выходят на оперативное пространство. Успешной стратегической операцией россиян можно считать их наступление в феврале 2022 года на юге. А в 2024 и 2025 годах противнику подобного не удалось сделать. ВСУ стойко держат оборону. Оккупанты не могут осуществить прорыв. Соответственно, у противника становится все меньше резервов», — резюмировал эксперт.
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