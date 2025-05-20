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Я стану частью армии: Эктор Хименес-Браво поразил признанием
Известный шеф-повар и постоянный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, который поразил заявлением, раскрыл интригу своей поездки на фронт. Напомним, накануне Эктор признался, что принял очень важное для себя решение и показал фотографию, на которой стоит в полной военной амуниции. Оказалось, Эктор отправился в Харьковскую область и сейчас находится вместе с бойцами 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес». Об этом шеф-повар написал на своей странице в социальной сети, а также выложил видео военной тренировки.
По словам Хименеса-Браво, он находится на фронте с конкретной миссией. «Я стану частью армии, — подписал видео Эктор. — Частью Украины».
«Это совершенно другой мир, — признался Эктор. — Без света. Без привычного шума города. Без права на ошибку. Я сейчас здесь и у меня конкретная миссия. Здесь, где утро начинается не с кофе. Здесь, где каждое движение — это сосредоточенность, а каждый звук — сигнал.
«Я приехал в «Ахиллес», чтобы увидеть. И остался, чтобы убедиться. Украинская армия — это уже не просто оборона. Это технологии, холодная выдержка и сила, которую невозможно представить до того, как увидишь собственными глазами.
Я не могу пока сказать всего. Но знаю точно: после увиденного и сделанного я уже не буду прежним. Скоро покажу. То, что увидел. И то, что сделал".
«Береги себя», — в ответ написала судья «МастерШеф» Ольга Мартыновская.
«Эктор, у меня аж мурашки по коже, — признались в сети. — Вы невероятный, вы настоящий сын Украины! Пусть Бог вас бережет! Огромная благодарность вам за такую любовь и преданность Украине!»
«Эктор, вы невероятной души и силы человек, — поблагодарили колумбийца. — Честь вам за позицию и любовь к Украине».
Напомним, Эктор Хименес-Браво вернулся из поездки на родину, в Колумбию, где провел время со своей семьей.234
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