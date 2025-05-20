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Как выбрать кувшин для компота: некоторые моменты вас удивят
Наступает время компотов и лимонадов. Клубника, вишня, смородина, малина — все эти ягоды являются прекрасной основой для любимого многими напитка. Компот подают охлажденным в кувшине. А вот выбрать кувшин не так просто, как кажется на первый взгляд.
Важен не только эстетический вид. Отдайте предпочтение кувшину с крышкой, чтобы в него не попала, например, оса. Такой кувшин удобно использовать и дома, и на улице.
Выбирайте кувшин комфортного для вас объема. Литровый кувшин вмещает 4−5 стаканов компота, в зависимости от их объема. Такой кувшин подойдет для семьи из трех-четырех человек.
Слишком большой кувшин неудобен в использовании. А маленький заставит вас часто бегать на кухню за очередной порцией напитка.
Чтобы было удобно мыть кувшин, выбирайте сосуд с достаточно широким горлышком.
Очень хорошая идея — использовать в быту винтажный кувшин, который, возможно, достался вам в наследство от бабушки. Сочетать вещи с историей с современными сейчас в тренде.
Фарфоровый и хрустальный кувшин для компота и воды украсят ваш интерьер.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с коллекционером фарфора Людмилой Карпинской-Романюк о наборах для напитков, она советует подавать узвар к столу в красивом кувшине.
Фото из альбома Ольги Сметанской161
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