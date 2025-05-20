«В свое время мы „научили“ орков лучшим технологиям… Сейчас должны признать: чтобы выжить, нам нужно догонять», — Егор Фирсов

Народный депутат VII и VIII созывов Егор Фирсов, который пошел защищать Украину, рассказал о преимуществе врага в сфере применения дронов.

«Полтора года назад мы начали делать то, что делают россияне сейчас с дронами, и мы прогнозировали, что они придут к этому. И вот это произошло.

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Только они делают все гораздо более масштабно, чем мы тогда.

Когда мы начали летать, наличие 100 дронов считалось чем-то сногсшибательным.

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Сейчас 100 дронов — это почти ничто. И даже 1000 — это немного. А если они не устойчивы к РЭБу — это вообще хлам.

Напрягает, что противник начал работать дронами системно с применением и РЭБа, привлечением разведывательных дронов. И эти БПЛА — разных типов: ночные, дневные, оптоволоконные.

Они анализируют погодные условия и способны ловить попутный ветер, чтобы существенно увеличивать дальность полета.

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В свое время мы «научили» орков лучшим технологиям. Каждый день и каждую ночь горели их грузовики, автомобильная и бронетехника… Мы фактически заставили их искать решения. И вот сейчас этот маятник техно-военной инициативы на их стороне.

Вопрос — способны ли теперь мы системно реагировать на их вызовы.

Способны ли мы быстро и системно осознать происходящее и адаптироваться.

Наши подразделения передовой — это лучшая RND система в мире. Высшему руководству нужно не придумывать что-либо на полигонах, а входить во взаимодействие с ними, видеть лучшие решения и сразу масштабировать на всю линию фронта.

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Возможно, имеет смысл создать настоящую технологическую Ставку. На которой системно и глубоко обсуждать происходящее на фронте.

Раньше считалось, что самые лучшие технологии за нами. Сейчас мы должны признать: чтобы выжить — нам нужно догонять", — написал он.

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