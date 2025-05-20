- 09:26 Некоторым пенсионерам выплатят пособие в сумме от 2,5 до 4 тысяч гривен: кто сможет получить
- 08:56 Враг ночью атаковал Киев, Сумы и ряд других городов: среди пострадавших есть дети
- 08:18 Ракам следует прислушиваться к мнению окружающих, а Львам не стоит рисковать деньгами: гороскоп и необычный совет от мольфара на 21 мая
- 20.05 22:27 Как выбрать кувшин для компота: некоторые моменты вас удивят
- 20.05 22:01 Очень бюджетный деликатес: готовится просто — съедается быстро
- 20.05 21:30 «Не могу дождаться, чтобы стать мамой»: супермодель поразила признанием
- 20.05 21:23 Депутаты-«слуги» из Киевсовета оформляют командировки в туристические города Европы за бюджетные деньги, — Информатор
- 20.05 21:01 Неприятный запах в холодильнике: неожиданная причина
- 20.05 20:56 Киев выбился в лидеры по мобилизации, и она будет усиливаться, — глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко
- 20.05 20:45 «Раритетные статуэтки Владислава Щербины, вдохновленные оперой „Запорожец за Дунаем“, поражают колоритом», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 20.05 20:33 Одним из первых встал на пути захватчиков: на Харьковщине погиб воин из Ровенской области
- 20.05 20:08 «В свое время мы „научили“ орков лучшим технологиям… Сейчас должны признать: чтобы выжить, нам нужно догонять», — Егор Фирсов
«В свое время мы „научили“ орков лучшим технологиям… Сейчас должны признать: чтобы выжить, нам нужно догонять», — Егор Фирсов
Народный депутат VII и VIII созывов Егор Фирсов, который пошел защищать Украину, рассказал о преимуществе врага в сфере применения дронов.
«Полтора года назад мы начали делать то, что делают россияне сейчас с дронами, и мы прогнозировали, что они придут к этому. И вот это произошло.
Только они делают все гораздо более масштабно, чем мы тогда.
Когда мы начали летать, наличие 100 дронов считалось чем-то сногсшибательным.
Сейчас 100 дронов — это почти ничто. И даже 1000 — это немного. А если они не устойчивы к РЭБу — это вообще хлам.
Напрягает, что противник начал работать дронами системно с применением и РЭБа, привлечением разведывательных дронов. И эти БПЛА — разных типов: ночные, дневные, оптоволоконные.
Они анализируют погодные условия и способны ловить попутный ветер, чтобы существенно увеличивать дальность полета.
В свое время мы «научили» орков лучшим технологиям. Каждый день и каждую ночь горели их грузовики, автомобильная и бронетехника… Мы фактически заставили их искать решения. И вот сейчас этот маятник техно-военной инициативы на их стороне.
Вопрос — способны ли теперь мы системно реагировать на их вызовы.
Способны ли мы быстро и системно осознать происходящее и адаптироваться.
Наши подразделения передовой — это лучшая RND система в мире. Высшему руководству нужно не придумывать что-либо на полигонах, а входить во взаимодействие с ними, видеть лучшие решения и сразу масштабировать на всю линию фронта.
Возможно, имеет смысл создать настоящую технологическую Ставку. На которой системно и глубоко обсуждать происходящее на фронте.
Раньше считалось, что самые лучшие технологии за нами. Сейчас мы должны признать: чтобы выжить — нам нужно догонять", — написал он.
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.214
Читайте нас в Facebook
Не побоялась упасть с 4-метровой высоты: школьница из Украины впервые установила рекорд Гиннесса в пилонном спорте