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Депутаты-«слуги» из Киевсовета оформляют командировки в туристические города Европы за бюджетные деньги, — Информатор
Депутаты Киевсовета от «Слуги народа» с начала полномасштабной войны провели сотни дней в Европе, оформляя свои поездки как «командировки» и получая дополнительно сотни тысяч гривен из бюджета. Об этом сообщает сайт Informator.ua, ссылаясь на документы о командировках, которые оказались в распоряжении редакции издания.
Как пишет «Информатор», анализ документов показал, что лидером по количеству командировок и количеству дней, проведенных в Европе, стала депутат-слуга Евгения Кулеба.
«С 2022 года она оформляла себе командировку 17 (!) раз. Причем преимущественно в теплое время года. Путешествовала по таким городам, как Лондон, Эдинбург, Вена. Также побывала на Кипре, в Турции, Болгарии и других курортных и туристических странах. В общей сложности провела за границей 131 день», — написал «Информатор».
Как пишет издание, другая «слуга» — Лилия Пашинная — оформляла командировку 7 раз.
«В общей сложности провела в Европе 53 дня. А Елена Говорова ездила в командировку 12 раз, нагуляла по Европе более 100 дней. Также преимущественно летом и в таких городах, как Париж, Лилль, Тулуза, София, Хельсинки, Женева, Люксембург
«Информатор» сообщает, что согласно полученным изданием документам, Говорова стала лидером по количеству денег, которые истребовали из бюджета Киева на свои заграничные поездки: «С 2022 года она истребовала из бюджета более полумиллиона гривен компенсации за свои заграничные поездки».
Как сообщает «Информатор», в целом, за время полномасштабной войны практически все депутаты-«слуги» из Киевсовета побывали в командировках: «Причем не только женщины. Например, Георгий Зантарая выезжал за границу 9 раз, провел в „командировках“ 86 дней. Глава фракции Витренко также выезжал за границу».
Сейчас идет сбор подписей под петицией за отставку главы фракции «Слуга народа» в Киевсовете Андрея Витренко с главы бюджетной комиссии. Из-за своей занятости на другой работе, — замминистра образования, он игнорирует заседание комиссии. Кроме того, недавно Витренко попал в скандал с использованием плагиата: в 6 его работах оказался плагиат по старым работам российских ученых и фальсификация данных.
*В заголовке фото-коллаж «Информатора»268
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