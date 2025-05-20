Депутаты Киевсовета от «Слуги народа» с начала полномасштабной войны провели сотни дней в Европе, оформляя свои поездки как «командировки» и получая дополнительно сотни тысяч гривен из бюджета. Об этом сообщает сайт Informator.ua, ссылаясь на документы о командировках, которые оказались в распоряжении редакции издания.

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Как пишет «Информатор», анализ документов показал, что лидером по количеству командировок и количеству дней, проведенных в Европе, стала депутат-слуга Евгения Кулеба.

«С 2022 года она оформляла себе командировку 17 (!) раз. Причем преимущественно в теплое время года. Путешествовала по таким городам, как Лондон, Эдинбург, Вена. Также побывала на Кипре, в Турции, Болгарии и других курортных и туристических странах. В общей сложности провела за границей 131 день», — написал «Информатор».

Как пишет издание, другая «слуга» — Лилия Пашинная — оформляла командировку 7 раз.

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«В общей сложности провела в Европе 53 дня. А Елена Говорова ездила в командировку 12 раз, нагуляла по Европе более 100 дней. Также преимущественно летом и в таких городах, как Париж, Лилль, Тулуза, София, Хельсинки, Женева, Люксембург и т. д. », — пишет «Информатор».

«Информатор» сообщает, что согласно полученным изданием документам, Говорова стала лидером по количеству денег, которые истребовали из бюджета Киева на свои заграничные поездки: «С 2022 года она истребовала из бюджета более полумиллиона гривен компенсации за свои заграничные поездки».

Как сообщает «Информатор», в целом, за время полномасштабной войны практически все депутаты-«слуги» из Киевсовета побывали в командировках: «Причем не только женщины. Например, Георгий Зантарая выезжал за границу 9 раз, провел в „командировках“ 86 дней. Глава фракции Витренко также выезжал за границу».

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Сейчас идет сбор подписей под петицией за отставку главы фракции «Слуга народа» в Киевсовете Андрея Витренко с главы бюджетной комиссии. Из-за своей занятости на другой работе, — замминистра образования, он игнорирует заседание комиссии. Кроме того, недавно Витренко попал в скандал с использованием плагиата: в 6 его работах оказался плагиат по старым работам российских ученых и фальсификация данных.

*В заголовке фото-коллаж «Информатора»

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