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Более 100 дронов атаковаи ночью Украину: какие регионы попали под удар
Во время очередной атаки с воздуха в ночь на 20 мая россияне применили 108 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.
Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, враг атаковал с направлений: Брянск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (рф).
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 93 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 35 — сбито огневыми средствами поражения, 58 — локационно утрачены/подавлены РЭБ (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Днепропетровщина, Сумщина и Житомирщина.
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, под ударами россиян находились три района: Марганецкая громада, по которой враг бил из тяжелой артиллерии; Межевская громада, подвергшаяся атаке БпЛА (повреждены хозяйственное сооружение и частные дома) и Зеленодольская громада, где FPV-дрон разбил солнечные панели. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.
Постоянно находится под вражескими ударами и прифронтовая Херсонщина. Сегодня утром россияне в Днепровском районе Херсона атаковали пассажирский автобус коммунального предприятия - у двух пассажиров минно-взрывные травмы и контузии. Им оказывают помощь. Как сообщили в Херсонском горсовете, автобус получил существенные повреждения.
А в Сумской области спасатели тушили два пожара в одном из населенных пунктов Белопольской громады, сообщают в ГСЧС.
Повреждены нежилые помещения. Спасателям удалось предотвратить распространение огня и потушить все очаги горения. По предварительной информации, погибших и травмированных нет.
Напомним, что на днях россияне совершили самую массовую атаку на Украину с помощью дронов-камикадзе — было применено 273 ударных БпЛА. Большинство — 150 барражирующих боеприпасов — россияне направили на Киевщину.
Фото ГСЧС192
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