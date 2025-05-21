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«Мне не нравится»: Гвинет Пэлтроу рассказала о своих отношениях с Меган Маркл
Актриса Гвинет Пэлтроу поделилась подробностями о своей дружбе с Меган Маркл, недалеко от которой живет. Она сказала, что, хотя они с Маркл не близки, но общаются.
«Пока у нас дружба через текстовые сообщения. Я довольно много путешествую», — объяснила она.
Комментируя разговоры о вражде между ними, Пэлтроу сказала изданию: «Мне не нравится, когда люди пытаются настраивать женщин друг против друга», пишет entertainmentnow.com.
Добавим, что Пэлтроу и Маркл прекратили слухи о вражде неожиданным общим появлением. Они опубликовали общую историю в Instagram, сообщает Daily Mail.
Во время сессии вопросов и ответов один из поклонников спросил Пэлтроу: «Понимаешь ли ты ссору с Меган Маркл, о которой пишут в социальных сетях?» Гвинет Пэлтроу ответила: «Я действительно совсем этого не понимаю». Она спросила человека рядом: «Понимаешь ли ты это?» И на экране появилась Маркл.
Ранее Пэлтроу рассказала Vanity Fair: «Я не знаю Меган и Гарри. Я имею в виду, что я встречала Меган, которая кажется действительно милой, но совсем ее не знаю».
Потом она пошутила: «Может быть, я попробую пройти через их охрану и принести им пирог».
Но со временем Пэлтроу прекратила разговоры о конкуренции между ними.
«Меня воспитали так, чтобы я воспринимала других женщин как друзей, а не врагов. Я думаю, что всегда есть чем заняться. Каждый заслуживает попробовать все, что хочет», — сказала она.
Компания Пэлтроу Goop все еще успешна, и она добавила: «В этом году мы открываем новые розничные магазины, и в этом году мы открываем гораздо больше кухонь Goop. G. Label отлично развивается, и это действительно хорошо».
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