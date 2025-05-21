Били КАБами по Купянску: в результате российской атаки есть погибший и пострадавшие

Российские войска днем 21 мая нанесли удары по Харьковской области — били КАБами и РСЗО по жилому сектору Купянска.

В Купянске-Узловом в результате удара россии управляемой авиабомбой погиб человек, еще четверо пострадали, сообщили в ГСЧС Харьковщины.

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Разрушен подъезд трехэтажного жилого дома. Также горели частный жилой дом, хозяйственная постройка, гараж и дровяной сарай.

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«Чрезвычайные работники работали под угрозой повторных вражеских обстрелов. К ликвидации последствий ударов привлекали 3 отделения пожарно-спасательной службы и медицинский расчет ГСЧС» , — говорится в сообщении.

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Взрывы слышали и в Сумах, сообщают местные жители. В регионе объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщали о ракетах и КАБах на Сумскую и Харьковскую области.



Напомним, в ночь на 21 мая россия атаковала Сумы беспилотниками. В результате атаки повреждены предприятия, другие объекты промышленности. Также повреждены линии электропередач, часть города осталась без света, в том числе объекты водоснабжения. Известно об одном раненом.

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