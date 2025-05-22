Пенсия по возрасту: почему она такая маленькая и как можно увеличить ее размер

На днях Кабинет министров принял постановление о включении в трудовой стаж времени, в течение которого украинцы трудились за границей. Это должно увеличить размер пенсий, которые пока в Украине невелики, но есть и другие способы их повышения.

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Так, как пишут «Економічні новини», размер будущей пенсии в Украине определяется размером заработной платы из которой платили страховые платежи, и трудовым стажем — это период времени, в течение которого вы это делали. Результатом стал размер средней пенсии в Украине — 6 341 гривня.

Как писали «ФАКТЫ», будущая пенсия высчитывается по специальной формуле, главными в которой являются размер получаемой зарплаты и страховой стаж, что прямо влияет на будущие пенсионные выплаты. Если по этой формуле размер окажется меньше законодательно установленного минимума в 2 361 грн, то ее пенсионные выплаты будут осуществляться в минимальном размере.

При этом многие пенсионеры сталкиваются с тем, что их выплаты не растут или растут медленнее, чем инфляция. Высший суд недавно признал незаконной практику, когда индексация не проводилась в первые годы после назначения пенсии. Это приводит к тому, что даже с регулярными надбавками фактическая покупательная способность пенсий снижается каждый год.

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Перерасчет пенсионных выплат могут сделать:

после получения дополнительного стажа;

при достижении определенного возраста (полагаются возрастные надбавки от 300 до 570 гривен при достижении возраста 70, 75 и 80 лет);

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ежегодно — в рамках индексации (в зависимости от темпов инфляции и роста зарплат в стране).

Тем временем, как ранее писали «ФАКТЫ», некоторые украинские пенсионеры могут получить пособие от 2 500 до 4 000 гривен.

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