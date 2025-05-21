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Некоторым пенсионерам выплатят пособие в сумме от 2,5 до 4 тысяч гривен: кто сможет получить
Вместе со средствами от благотворителей пенсионеры также могут получать деньги от местных властей.
В частности, в Одессе состоялось заседание рабочей группы городского совета, принявшей решение выплатить дополнительные деньги жителям города, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. Об этом идет речь в сообщении на сайте горсовета.
«На основании решения рабочей группы 17 участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, отнесенных к I и II категориям, с I группой инвалидности и лицам, размер пенсии которых не превышает 9000 грн, будет предоставлена адресная единовременная материальная помощь 4000 грн каждому. Общая сумма помощи — 68 тысяч грн», — говорится в сообщении.
Также единовременную денежную помощь выплатят и 39 вдовам погибших (умерших) граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой. Они получат по 2500 гривен каждая.
Всего Одесский горсовет выделил 165,5 тысяч гривен на выплаты пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.
«Это хорошая практика, которую можно перенять и другим территориальным общинам» , — пишут в отзывах в социальных сетях одесситы.
Напомним, ранее эксперт по финансовым вопросам Сергей Коробкин объяснил, как будет засчитываться «советский» стаж за границей для пенсий.213
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