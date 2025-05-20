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Полученный в россии и белоруссии трудовой стаж теперь будут учитывать при назначении пенсии в Украине, — решение Кабмина
Кабмин принял постановление, согласно которому страховой стаж, полученный украинцами за рубежом, будет учитываться при определении права на пенсию по возрасту в Украине.
В Минсоцполитики напомнили, что ранее действовала норма, согласно которой учитывался только стаж, полученный в Украине, исключение касалось стран, с которыми Украина имела ратифицированные соглашения относительно учета стажа. После начала российской агрессии против Украины ПФУ не сотрудничал с соответствующими органами россии и белоруссии.
Отмечается, что правительственным постановлением этот вопрос урегулирован — человек может декларативно подтвердить, что не получает пенсию от российских и белорусских органов. «Это является его юридической ответственностью о предоставлении правдивой информации. Такого подтверждения человеком, что он не получает пенсию вне Украины, будет достаточно для назначения пенсии в Украине», — подчеркнули в министерстве.
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В прошлом году Верховная Рада приняла закон, который ввел так называемую пропорциональную систему учета стажа. Так, для всех стран применяются одинаковые правила: размер пенсии украинцев будет зависеть от страховых взносов, уплаченных в Украине, но в то же время, если человек работал за границей, то его стаж будет учитываться при определении права на пенсию.
«Например, если человек проработал в Украине 25 лет и еще 5 лет — за рубежом, до принятия Закона — он бы не имел права на назначение пенсии по возрасту. Теперь — он сможет включить эти 5 лет страхового стажа за границей в свой стаж в Украине», — пояснили в министерстве и добавили, что новое правительственное постановление регламентирует учет этого стажа.
Следовательно, независимо от того, заключено ли со страной соглашение о взаимном признании стажа, если стаж учитывался в стаж за границей (и это подтверждается документами), он будет учитываться для определения права на пенсию и в Украине.
Напомним, что пенсию по возрасту в Украине назначается с учетом страхового стажа. В этом году для выхода на пенсию по возрасту человек должен иметь такой стаж:
- В 60 лет — не менее 32-х лет страхового стажа,
- В 63 года — от 22-х до 32-х лет,
- В 65 лет — от 22 до 15 лет.
Если у человека в 65 лет нет необходимого стажа, ему назначаются минимальные социальные выплаты.
Материал «Касается каждой из республик бывшего СССР: эксперт объяснил, как будет засчитываться „советский“ стаж за границей для пенсий» читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay129
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