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Полученный в россии и белоруссии трудовой стаж теперь будут учитывать при назначении пенсии в Украине, — решение Кабмина

14:49 20 мая 2025
Кабмин изменил учет страхового стажа, полученного за рубежом. Фото Pixabay

Кабмин принял постановление, согласно которому страховой стаж, полученный украинцами за рубежом, будет учитываться при определении права на пенсию по возрасту в Украине.

В Минсоцполитики напомнили, что ранее действовала норма, согласно которой учитывался только стаж, полученный в Украине, исключение касалось стран, с которыми Украина имела ратифицированные соглашения относительно учета стажа. После начала российской агрессии против Украины ПФУ не сотрудничал с соответствующими органами россии и белоруссии.

Отмечается, что правительственным постановлением этот вопрос урегулирован — человек может декларативно подтвердить, что не получает пенсию от российских и белорусских органов. «Это является его юридической ответственностью о предоставлении правдивой информации. Такого подтверждения человеком, что он не получает пенсию вне Украины, будет достаточно для назначения пенсии в Украине», — подчеркнули в министерстве.

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В прошлом году Верховная Рада приняла закон, который ввел так называемую пропорциональную систему учета стажа. Так, для всех стран применяются одинаковые правила: размер пенсии украинцев будет зависеть от страховых взносов, уплаченных в Украине, но в то же время, если человек работал за границей, то его стаж будет учитываться при определении права на пенсию.

«Например, если человек проработал в Украине 25 лет и еще 5 лет — за рубежом, до принятия Закона — он бы не имел права на назначение пенсии по возрасту. Теперь — он сможет включить эти 5 лет страхового стажа за границей в свой стаж в Украине», — пояснили в министерстве и добавили, что новое правительственное постановление регламентирует учет этого стажа.

Следовательно, независимо от того, заключено ли со страной соглашение о взаимном признании стажа, если стаж учитывался в стаж за границей (и это подтверждается документами), он будет учитываться для определения права на пенсию и в Украине.

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Напомним, что пенсию по возрасту в Украине назначается с учетом страхового стажа. В этом году для выхода на пенсию по возрасту человек должен иметь такой стаж:

  • В 60 лет — не менее 32-х лет страхового стажа,
  • В 63 года — от 22-х до 32-х лет,
  • В 65 лет — от 22 до 15 лет.

Если у человека в 65 лет нет необходимого стажа, ему назначаются минимальные социальные выплаты.

Материал «Касается каждой из республик бывшего СССР: эксперт объяснил, как будет засчитываться „советский“ стаж за границей для пенсий» читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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