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«Мы так пытались уберечь наших детей от новостей о войне, что пропустили что-то очень важное. И продолжаем пропускать», — Инна Совсун
«В воскресенье у памятника Сковороде была акция FreeAzov, — пишет Инна Совсун. — Позади меня шла пара — парень с девушкой, и тут он говорит: «Ну, вот это за «Азов» выходят чисто потому, что о них кино сняли, и они стали медийными».
Я настолько ох… остолбенела, что даже не знала, как на это реагировать.
Знаете, для большинства из нас война — это ночные атаки «Шахедов», после которых пишешь «спасибо ПВО» и невыспавшийся идешь на работу. А для кого-то это третий год ожидания близких из плена. Когда постоянно спрашиваешь себя, делаешь ли достаточно. Когда гонишь мысли о пытках, психологическом давлении и отсутствии медицинской помощи.
Мы не имеем права отгораживаться от тех, чье бремя несопоставимо с нашим. И не имеем права забывать чин защитников Мариуполя, ценой своих жизней и свободы защитивших то, что есть у нас сейчас. И должны говорить об этом с нашими детьми.
Вчера моя команда побывала в одной школе Киевской области. Десятиклассники не понимают, что такое Майдан, не знают, когда и почему началась война. Несколько родителей недавно устроили скандал, почему это дети плетут сетки, это эксплуатация детского труда.
А директор еще одной школы сказала, что, похоже, мы так пытались уберечь наших детей от новостей о войне, что пропустили что-то очень важное. И продолжаем пропускать".
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