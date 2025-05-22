«Мы так пытались уберечь наших детей от новостей о войне, что пропустили что-то очень важное. И продолжаем пропускать», — Инна Совсун

Прошло три года с тех пор, как защитники Мариуполя вышли из «Азовстали» — более 800 «азовцев» уже свыше тысячи дней находятся в плену у россиян . В Украине периодически проходят акции FreeAzov, напоминающие о наших военнопленных. О том, что украинцы, в том числе молодежь, не должны забывать о военнопленных, и том, что многие школьники сейчас плохо знают новейшую историю страны, пишет народный депутат Украины Инна Совсун.

«В воскресенье у памятника Сковороде была акция FreeAzov, — пишет Инна Совсун. — Позади меня шла пара — парень с девушкой, и тут он говорит: «Ну, вот это за «Азов» выходят чисто потому, что о них кино сняли, и они стали медийными».

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Я настолько ох… остолбенела, что даже не знала, как на это реагировать.

Знаете, для большинства из нас война — это ночные атаки «Шахедов», после которых пишешь «спасибо ПВО» и невыспавшийся идешь на работу. А для кого-то это третий год ожидания близких из плена. Когда постоянно спрашиваешь себя, делаешь ли достаточно. Когда гонишь мысли о пытках, психологическом давлении и отсутствии медицинской помощи.

Мы не имеем права отгораживаться от тех, чье бремя несопоставимо с нашим. И не имеем права забывать чин защитников Мариуполя, ценой своих жизней и свободы защитивших то, что есть у нас сейчас. И должны говорить об этом с нашими детьми.

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Вчера моя команда побывала в одной школе Киевской области. Десятиклассники не понимают, что такое Майдан, не знают, когда и почему началась война. Несколько родителей недавно устроили скандал, почему это дети плетут сетки, это эксплуатация детского труда.

А директор еще одной школы сказала, что, похоже, мы так пытались уберечь наших детей от новостей о войне, что пропустили что-то очень важное. И продолжаем пропускать".

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