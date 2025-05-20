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«Мариупольский гарнизон держал оборону города 86 суток. Они в неволе более 1000 дней. Забыть об этом значит предать их», — Денис Прокопенко
Командир 12 бригады специального назначения «Азов», Герой Украины Денис «Редис» Прокопенко, командовавший обороной Мариуполя, напомнил, что бойцы гарнизона Мариуполя находятся в плену более тысячи дней.
Страшнее кровавых боев в Мариуполе, хуже круглосуточных бомбардировок «Азовстали», ужаснее потерь побратимов может быть только забвение и бездействие.
С тех пор, как Мариупольский гарнизон, выполнив все поставленные перед ним задачи, вышел по приказу высшего военно-политического руководства страны в плен, прошло три года. Именно столько времени более 800 военнослужащих 12-й бригады «Азов» находятся в плену.
Длительные тюремные сроки, пытки, постоянное психологическое давление, отсутствие нормального питания и медицинского обеспечения — ежедневная реальность для моих пленных побратимов. Каждый день там — это борьба за собственную жизнь, достоинство и надежду на освобождение.
Мариупольский гарнизон держал оборону города 86 суток. Они содержатся в неволе более 1000 дней.
Забыть об этом значит предать их. Не прилагать все усилия, чтобы как-либо ускорить их возвращение — значит стать соучастником преступления против них.
Оборона Мариуполя стала для Украины спасением. Те, кто продолжает бороться во вражеских тюрьмах, ждут, что Украина отблагодарит их так, как они этого заслуживают. Так, как поступали они три года назад в полном окружении: самоотверженно, через «не могу».
И как они непременно бы сделали, если бы сотни украинцев в течение трех лет находились в аду российского плена, и были бы хоть какие-то возможности спасти их.
А такие возможности всегда есть. Нужны только воля и желание", — написал он.
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