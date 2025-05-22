«Захватить командира, убить всех остальных»: на CNN опубликовали новые доказательства военных преступлений россии

Американская телекомпания CNN получила доступ к аудиозаписям, свидетельствующим об ужасающих преступлениях российских военных против украинских пленных. В перехваченных радиосообщениях звучат приказы о смертной казни: «Захватить командира и убить всех остальных». Как сообщает CNN, эти записи, вероятно, принадлежат российским военным, участвовавшим в инциденте в Запорожской области в ноябре прошлого года.

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Журналисты CNN сравнили радиопередачи с видеозаписями, сделанными с дрона, и пообщались с экспертами, подтвердившими подлинность материалов. На видео видны шесть украинских солдат, которые только что попали в плен. Неподалеку поднимаются клубы дыма. На аудиозаписях звучат приказы об уничтожении военнопленных.

Согласно международному праву, казнь пленных является военным преступлением. Источники CNN отмечают, что записи являются частью официального расследования Генеральной прокуратуры Украины. В материалах фиксируется, что приказы о расправе звучали неоднократно: «Захватите командира и к черту остальных», «Избавься от остальных, черт возьми!» и другие. В одном из отрывков слышна фраза: «Мы убили этих клятых других» .

Журналисты CNN работали с более чем 25 минутами радиопередач и тремя минутами видео, делая вывод о явной связи между коммуникацией и событиями, зафиксированными на дрон-кадрах.

Представитель Координационного штаба по обращению с пленными Богдан Охрименко предположил, что российские военные могли просто не хотеть тратить ресурсы на содержание пленных, поэтому приняли решение об их ликвидации.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что войска рф продолжают совершать военные преступления против украинских бойцов, демонстрируя пренебрежение к любым нормам и законам. В частности, на Курщине оккупанты расстреляли 9 украинских пленных военных.

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