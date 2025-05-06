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Происшествия

Под Волновахой оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ

19:59 6 мая 2025
В Донецкой области россияне расстреляли пленных украинцев

Российские военные вновь казнили группу украинских пленных. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

«Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По оперативным данным, 3 мая 2025 года трое военнослужащих ВСУ выполняли боевые задачи на позиции вблизи села Новополь Великоновоселковской ТГ Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты окружили украинских защитников, заставили их сложить оружие и сдаться в плен. Осознавая, что военные Сил обороны не могут сопротивляться, представители вс рф расстреляли их из автоматического оружия. Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, сейчас проводятся безотлагательные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что нужно сделать прежде всего, когда родной человек попал в плен.

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