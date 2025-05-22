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Стрельба в США: в Вашингтоне убили двух израильских дипломатов
Вечером 21 мая в США произошла очередная стрельба — возле Еврейского музея в Вашингтоне были убиты двое сотрудников посольства Израиля.
Об этом сообщают «Факты» со ссылкой на Reuters. По данным агентства, погибли мужчина и женщина. В Reuters отмечают, что вблизи расположены региональный офис ФБР и офис федерального прокурора США.
По информации полиции, подозреваемый, которого видели возле музея, задержан. Им оказался 30-летний Элиас Родригес. Во время задержания он выкрикивал лозунги в поддержку Палестины.
Представители посольства Израиля в Вашингтоне заявили, что двое его сотрудника были ранены «с близкого расстояния» во время посещения еврейского мероприятия в музее.
Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал стрельбу «ужасным актом антисемитского терроризма».
«Нанесение ущерба дипломатам и еврейской общине — это пересечение красной линии. Мы уверены, что власти США предпримут решительные меры против виновных в этом преступном деянии», — заявил он.
В свою очередь президент США Дональд Трамп осудил стрельбу, отметив, что «ненависти и радикализму нет места в США».
«Эти ужасные убийства в Вашингтоне, очевидно, основанные на антисемитизме, должны прекратиться немедленно!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 21 мая возле одной из школ столицы Испании Мадрида застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова. Он находился под санкциями США с декабря 2021 года, был внесен в санкционный список по так называемому акту Магнитского: туда попадают чиновники, причастные к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США он обвиняется в торговле влиянием на украинские суды.
После событий 2013−2014 годов и бегства Януковича Портнов покинул Украину и жил в Австрии. Во второй половине мая 2019 после победы Владимира Зеленского на выборах президента Портнов вернулся в Украину. В августе 2019 года СБУ закрыло дело о госизмене Портнова.
Фото — скриншот167
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