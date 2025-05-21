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Попали в голову и спину: в Мадриде неизвестные убили бывшего нардепа Украины Андрея Портнова
Утром, 21 мая, возле одной из школ испанского Мадрида был застрелен бывший украинский политик Андрей Портнов.
Об этом сообщает Reuters.
Что известно
Полиция получила сообщение о стрельбе 08:15 по киевскому времени. Неизвестный стрелок или стрелки убили мужчину у ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло.
Согласно данным источников Reuters, близких к расследованию, речь идет об Андрее Портнове.
По данным СМИ, нападающий или группа нападавших произвели несколько выстрелов, нанеся Портнову смертельные ранения в голову и спину.
Свидетели сообщают, что стрелок был одет в синий спортивный костюм и имел поясную сумку. Его разыскивают, вероятно, он действовал не один. Полиция рассматривает несколько версий мотива преступления, включая возможные долги или политические мотивы.
По предварительным данным, Портнова убили после того, как он завез своих дочерей в школу. Расследование ведут Группа убийств V Национальной полиции и Научная бригада, устанавливающая все обстоятельства происшествия.
В убийстве Портнова принимали участие 2−3 человека, задержанных пока нет, пишет испанское издание El Pais.
На момент убийства Портнов находился за рулем автомобиля. Всего было пять выстрелов. Портнов получил как минимум три огнестрельных ранения, одно из них в голову.
Андрей Портнов — бывший народный депутат, экс-руководитель главного управления по вопросам судоустройства администрации беглого экспрезидента Виктора Януковича и бывший заместитель председателя АП.
Портнов был под санкциями США с декабря 2021 года. Его внесли в санкционный список по так называемому акту Магнитского: туда попадают высокопоставленные должностные лица, причастные к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США он обвиняется в торговле влиянием на украинские суды.
После событий 2013−2014 годов и бегства Януковича Портнов покинул Украину и жил в Австрии. Во второй половине мая 2019 после победы Владимира Зеленского на выборах президента Портнов вернулся в Украину. В августе 2019 года СБУ закрыло дело о госизмене Портнова.
По данным проекта Схемы, Портнов снова уехал из Украины 3 июня 2022 года.
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