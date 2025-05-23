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Лимит на карточные переводы идет на пользу банкам: банкир объяснил, почему так
Лимиты на банковские переводы картой, которые с 1 июня станут еще ниже — 100 и 50 тысяч гривен в зависимости от степени риска клиента, не повлияли на банковскую систему негативным образом. Напротив, банковский сектор остается крепким и надежным.
Об этом «ФАКТАМ» сообщил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка «Глобус». По его словам, выполнение подписанного в декабре банками Меморандума пошло банкам только на пользу.
Так, по словам банкира, что касается новых ограничений на карточные переводы, которые вступят в силу с 1 июня, речь идет о необходимых мерах по противодействию мошенничеству, и они вряд ли скажутся на развитии банковских сервисов.
- Только в 3−5% случаев граждане жалуются на проблемы, связанные с карточными лимитами. Однако в большинстве случаев ситуацию удается оперативно урегулировать — если человек может подтвердить источник дохода, лимит пересматривается в его пользу. Более того, с начала действия Меморандума между банками о противодействии мошенничеству количество новых карточных счетов даже растет, — приводит статистику влияния ограничений на банки и их клиентов собеседник «ФАКТОВ».
В целом как подчеркивает Сергей Мамедов, несмотря на экономические и геополитические качели, в ближайшие месяцы ситуация в банковской сфере будет оставаться стабильной и прогнозируемой. Банковский рынок будет прочен и устойчив к возможным новым вызовам, и действие Меморандума на это никак не повлияет, как и на клиентов банков.
Как писали ранее «ФАКТЫ», количество клиентов, чьи операции по картам могут быть рискованными из-за крупных сумм, пересылаемых ими, составляет по банковской системе обычно не более 5−7%. То есть абсолютное большинство клиентов банков новых ограничений даже не почувствует.142
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