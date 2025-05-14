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Деньги

Банки снова ограничат карточные переводы: когда это случится и чего ожидать

17:21 14 мая 2025
Ограничение карточных переводов. Фото с сайта https://finclub.net/

Хотя с апреля в Украине не действуют ограничения НБУ на карточные переводы, принятый банками в декабре Меморандум напротив, ужесточит условия для клиентов. Теперь максимум для перевода на карту банков, кроме своей собственной, снизится до 100 и 50 тысяч гривен в месяц.

В рамках заключенного ранее Меморандума клиенты банков по ряду критериев будут разбиты на группы «низкого», «среднего» и «высокого» риска, с соответствующими лимитами переводов. Самый крупный лимит — 150 тысяч гривен, сейчас действует для клиентов низкого уровня риска, но уже с 1 июня он упадет до 100 тысяч, как и для среднего. Для клиентов высокого уровня риска лимиты останутся прежними — в 50 тысяч гривен.

Чтобы новые правила не привели к снижению существующего лимита карточных переводов до самого низкого — 50 тысяч гривен, заместитель председателя правления банка «Глобус» Анна Довгальская советует соблюдать 4 простых правила:

1) заблаговременно позаботиться о документальном подтверждении доходов:

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  • справки ОК5 и ОК7,
  • налоговая декларация,
  • зарплатные сведения,
  • подтверждение зачислений от государственных органов,
  • подтвержденные доходы членов семей,
  • подтверждение волонтерской деятельности или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов.

В случае их наличия банк может пойти на встречу клиенту и увеличить лимит;

2) оптимизировать количество счетов (не стоит открывать чрезмерное количество счетов во избежание применения лимитов, вместо этого следует позаботиться о закрытии «пустых» / неработающих счетов);

3) настройка автоматических платежей в мобильных приложениях, в личных кабинетах (например, при оплате коммунальных услуг, подписках на электронные услуги, как, например, на онлайн-медиа);

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4) использовать цифровые инструменты оплаты (приложение «Дія», электронный кабинет налогоплательщика и т. п.).

Ранее «ФАКТЫ» более подробно писали о том, как избежать проблем с банками и не попасть в число 7% «дропов», используемых для вывода денег.

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