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На выход: самого титулованного футболиста в 123-летней истории клуба попросили из «Реала»
Мадридский «Реал», распрощавшийся со званием действующего победителя Лиги чемпионов, официально объявил о прекращении сотрудничества с легендарным хорватом, 39-летним Лукой Модричем, который покинет Королевский клуб по окончании сезона.
Бывший игрок «Тоттенхэма» присоединился к «Реалу» в 2012 году и стал самым титулованным футболистом в 123-летней истории клуба. За 13 сезонов в футболке мадридского гранда (590 матчей, 43 мяча) талантливый полузащитник выиграл 28 титулов — 6 Кубков европейских чемпионов, 6 клубных чемпионатов мира, 5 Суперкубков УЕФА, 4 титула чемпиона Испании, 2 Кубка страны и 5 национальных Суперкубков.
Будучи игроком Королевского клуба, Модрич, в активе которого рекордные 186 поединков в футболке сборной Хорватии, также выиграл «Золотой мяч"-2018 и был признан лучшим игроком ЧМ-2018.
Лука Модрич завершит карьеру в «Реале» после клубного чемпионата мира, который стартует 15 июня в США. Но официальные проводы легенды (как и главного тренера Карло Анчелотти) состоятся на «Сантьяго Бернабеу» в ближайшую субботу перед матчем «Реала» против «Реал Сосьедада».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лука Модрич выиграл в суде 3,5 миллиона евро.
Фото ФК «Реал»
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