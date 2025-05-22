В Каменском заключили меморандум на развитие города: мэр Билоусов рассказал детали

Каменское, несмотря на войну, продолжает реализовывать важные для города проекты, направленные на поддержку и благосостояние общества.

В частности, 22 мая городские власти во главе с мэром города Андреем Билоусовым подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития. Об этом рассказал Андрей Билоусов.

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«Меморандум заключен на 2025 год, он предусматривает выделение предприятием „Метинвест“ 70 миллионов гривен в поддержку городских проектов. В первую очередь, эти средства будут направлены на сферу здравоохранения — как софинансирование со стороны города для реализации капитальных ремонтов в крупнейших медицинских учреждениях. Это больницы № 7, № 8, № 9, а также амбулатория на улице Сергея Слисаренко», — рассказал Билоусов.

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По его словам, вместе с руководством компании «Метинвест» и предприятием «Каметсталь» в Каменском сегодня открыли после ремонта обновленный третий этаж амбулатории № 7.

«Здесь будут работать как семейные врачи, так и узкие специалисты. В этом блоке пациенты смогут пройти ультразвуковое обследование на современном цифровом оборудовании, получить холтеровское обследование сердца и суточный мониторинг артериального давления, введен дневной стационар», — сообщил Билоусов.

Также, по его словам, в городской больнице № 9 продолжаются масштабные ремонтные работы.

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«В настоящее время ведется утепление фасада хирургического корпуса, обустраивается территория больницы. Параллельно идет капитальный ремонт седьмого этажа, где будет размещена обновленная клинико-диагностическая лаборатория и современный операционный блок», — добавил Билоусов.

Кроме этого, говорит мэр Каменского, часть средств от «Метинвеста» планируют направить на софинансирование закупки новых трамвайных вагонов.

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«Наш город стал победителем в государственной программе „Общественный транспорт 2“, предусматривающей закупку 17 современных вагонов в 2025—2026 годах. Первые из них поступят уже в этом году», — добавил Билоусов и поблагодарил «Метинвест» за поддержку города в такое непростое для всей страны время.

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