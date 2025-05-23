СБУ задержала «крота» фсб в ведущем военном институте Украины

Служба безопасности продолжает выявлять предателей, работающих на российского врага. Так, на днях СБУ задержала курсанта ведущего военного института, который оказался агентом фсб.

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По информации спецслужбы, агент оккупантов должен был скорректировать ракетный удар по объектам учебного заведения, где проходил обучение.

Чтобы выполнить эту задачу, фигурант отмечал на картах координаты учебных корпусов, полигонов и казарм института, а также производственные мощности предприятий военно-промышленной отрасли Украины, где проводились выездные занятия курсантов.

Кроме того, во время пребывания на этих локациях агент делал скрытые фото объектов с привязкой к местности.

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Также фигурант подготовил для отправки куратору фсб «отчеты», в которых расписал даже график пребывания курсантов на разных объектах.

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Киберспециалисты СБУ разоблачили российского агента, задокументировали его работу на рф и задержали на территории вуза.

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения фсб, когда искал «легкие заработки» на Телеграмм-каналах.

Агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей без права внесения залога. Предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, на днях СБУ задержала агента российской разведки, готовившего GPS-маячок для российского удара по линиям электропередач Ровенской АЭС.

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