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СБУ задержала «крота» фсб в ведущем военном институте Украины
Служба безопасности продолжает выявлять предателей, работающих на российского врага. Так, на днях СБУ задержала курсанта ведущего военного института, который оказался агентом фсб.
По информации спецслужбы, агент оккупантов должен был скорректировать ракетный удар по объектам учебного заведения, где проходил обучение.
Чтобы выполнить эту задачу, фигурант отмечал на картах координаты учебных корпусов, полигонов и казарм института, а также производственные мощности предприятий военно-промышленной отрасли Украины, где проводились выездные занятия курсантов.
Кроме того, во время пребывания на этих локациях агент делал скрытые фото объектов с привязкой к местности.
Также фигурант подготовил для отправки куратору фсб «отчеты», в которых расписал даже график пребывания курсантов на разных объектах.
Киберспециалисты СБУ разоблачили российского агента, задокументировали его работу на рф и задержали на территории вуза.
По данным следствия, фигурант попал в поле зрения фсб, когда искал «легкие заработки» на Телеграмм-каналах.
Агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Он находится под стражей без права внесения залога. Предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, на днях СБУ задержала агента российской разведки, готовившего GPS-маячок для российского удара по линиям электропередач Ровенской АЭС.152
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