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Происшествия

Хотел похитить новые разработки ВСУ: СБУ задержала «крота», который устроился на оборонный завод в Одесской области

10:57 21 мая 2025
СБУ задержала предателя в Одесской области, фото СБУ

СБУ задержала очередного предателя, работавшего на врага в Одесской области.

По данным спецслужбы, 47-летний местный инженер шпионил для фсб рф и должен был получить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новейшей автотехники ВСУ.

Для этого предатель устроился на местный завод, выполняющий оборонные заказы.

Как установило расследование, с первого дня пребывания на территории предприятия «крот» пытался получить доступ к чертежам и технологическим схемам по производству запчастей к колесным машинам.

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Для этого он прикрывался своими профессиональными обязанностями инженера, а также пытался как можно скорее «втереться» в доверие к коллегам, непосредственно задействованным в производственном процессе.

Установлено, что агент выполнял также функцию корректировщика.

Чтобы помочь русским обойти систему противовоздушной обороны Одесской области, он объезжал регион и пытался выявить боевые позиции ПВО и радиолокационные станции.

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Контрразведка СБУ задержала фигуранта. Во время обысков у задержанного изъято фото технической документации, которую он планировал передать агрессору, а также другие доказательства работы по вражеской спецслужбе.

Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на днях СБУ задержала агента российской разведки, готовившего GPS-маячок для российского удара по линиям электропередач Ровенской АЭС.

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