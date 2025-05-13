Готовил удары по линиям электропередач Ровенской АЭС: СБУ задержала российского агента

СБУ задержала очередного агента российской разведки, готовившего GPS-маячок для российского удара по линиям электропередач Ровенской АЭС.

По данным спецслужбы, предатель готовил воздушную атаку русских по линиям электропередач (ЛЭП), питающим Киев и весь столичный регион Украины.

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Агент рф должен был навести российские дроны-камикадзе на высоковольтные линии, соединяющие Ровенскую атомную электростанцию с энергообъектами Киевщины.

Чтобы скорректировать удар, агент пытался установить GPS-трекер на одну из опор магистральных ЛЭП. По сигналу «маячка» оккупанты планировали направить «шахеды», чтобы обесточить столичную агломерацию.

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Вражеским агентом оказался бывший работник Ровенской АЭС. Еще до начала полномасштабной войны мужчина уволился с режимного объекта.

Весной 2025 года на его мессенджер вышел «связной» военной разведки россии из подмосковья и предложил сотрудничество в обмен на деньги.

После вербовки агент получил от российской спецслужбы подробную инструкцию по выполнению вражеской задачи.

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Чтобы незаметно подойти к опоре ЛЭП и установить на ней GPS-трекер, агент предварительно разведал локации подразделений украинских войск, охраняющих местную АЭС.

После этого он скрыто пробирался к цели через открытую местность, а добравшись — пытался активировать трекинговый модуль. В этот момент его задержали контрразведчики СБУ.

На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с российским гру.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

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Предатель находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о том, что российские агенты пытались взорвать полицейский наряд возле Ровно.

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