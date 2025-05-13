- 12:20 «Мы погибнем в ядерном апокалипсисе?»: во время холодной войны жители городка Фульда на границе между ГДР и ФРГ боялись подходить к канализационным люкам
- 12:07 Близнецам — «Туз Кубков», Козерогам — «Король Пентаклей», Рыбам — «Влюбленные»: Таро-прогноз и советы карт на неделю до 18 мая
- 12:02 Умер известный футболист и тренер, забивший легендарный гол ударом с 77 метров
- 11:51 Перемирие до конца суток или жесткие санкции: Германия поставила ультиматум рф
- 11:47 Готовил удары по линиям электропередач Ровенской АЭС: СБУ задержала российского агента
- 11:45 С карточек украинцев украли более миллиарда гривен: какие схемы применяли мошенники
- 11:22 Я в шоке: сеть отреагировала на новую работу популярных музыкантов
- 10:54 Как отмыть слайм с детской одежды и очистить очень грязную сковородку: советы от блогерш-красавиц
- 10:23 Салат из редиски «Минутка» от Ольги Матвей: молотком разбивать ничего не нужно
- 09:54 Сильнейший шахматист мира впервые станет отцом
- 09:26 Перерасчет пенсий задним числом: кто получит деньги сразу за несколько месяцев
- 08:55 Враг атаковал ряд областей Украины: где объявляли воздушную тревогу и работала ПВО
Готовил удары по линиям электропередач Ровенской АЭС: СБУ задержала российского агента
СБУ задержала очередного агента российской разведки, готовившего GPS-маячок для российского удара по линиям электропередач Ровенской АЭС.
По данным спецслужбы, предатель готовил воздушную атаку русских по линиям электропередач (ЛЭП), питающим Киев и весь столичный регион Украины.
Агент рф должен был навести российские дроны-камикадзе на высоковольтные линии, соединяющие Ровенскую атомную электростанцию с энергообъектами Киевщины.
Чтобы скорректировать удар, агент пытался установить GPS-трекер на одну из опор магистральных ЛЭП. По сигналу «маячка» оккупанты планировали направить «шахеды», чтобы обесточить столичную агломерацию.
Вражеским агентом оказался бывший работник Ровенской АЭС. Еще до начала полномасштабной войны мужчина уволился с режимного объекта.
Весной 2025 года на его мессенджер вышел «связной» военной разведки россии из подмосковья и предложил сотрудничество в обмен на деньги.
После вербовки агент получил от российской спецслужбы подробную инструкцию по выполнению вражеской задачи.
Чтобы незаметно подойти к опоре ЛЭП и установить на ней GPS-трекер, агент предварительно разведал локации подразделений украинских войск, охраняющих местную АЭС.
После этого он скрыто пробирался к цели через открытую местность, а добравшись — пытался активировать трекинговый модуль. В этот момент его задержали контрразведчики СБУ.
На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с российским гру.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).
Предатель находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее мы писали о том, что российские агенты пытались взорвать полицейский наряд возле Ровно.40
Читайте нас в Facebook
Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами
Поливайте плодовые деревья только так — и получите урожай в двойном размере: советы опытных садоводов