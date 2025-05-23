Накипь в чайнике растворится без трения: эти простые способы вас приятно удивят

Накипь, которая скапливается внутри чайника, является не только эстетическим дефектом. Это фактор, который портит вкус кофе, чая и блюд, приготовленных с использованием кипяченой воды. Сервисные техники указывают, что это также основная причина отправки оборудования в ремонт. Если мы хотим избежать быстрой замены устройства на новое, а также сэкономить немного денег на покупке специализированных чистящих средств, можно брать продукты, которые есть у нас дома, пишет издание Kobieta.

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Если вы планируете тщательно почистить чайник, следует ознакомиться с рекомендациями изготовителей. Большинство рекомендует чистить устройство примерно дважды в месяц. Важно несколько раз после удаления накипи налить, вскипятить и слить воду. Смесь с остатками специальных средств не подходит для разливки чая или кофе.

Один из самых популярных методов удаления накипи из чайника — это уксус, и именно его чаще всего используют опытные домохозяйки. Однако иногда стоит сойти с этого пути и попробовать несколько менее традиционные методы, результаты которых приятно удивляют. Для тех, кто с энтузиазмом пробует новые идеи, рекомендуем использовать кока-колу или картофельную шелуху.

Первый вариант — налить примерно 300 мл кока-колы в чайник, затем долить примерно 100 мл воды и довести все до кипения. Как только оборудование сигнализирует о том, что смесь достигла требуемой температуры, оставьте ее внутри на 30 минут. По истечении этого времени вылейте смесь вместе с собранными каменными отложениями и промойте внутреннюю часть водой.

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Второй вариант требует от нас собрать партию картофельных очисток. Поместите ингредиенты на дно чайника, залейте водой до верхней отметки и доведите до кипения. Повторяйте действие несколько раз, пока слой накипи не исчезнет.

Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как дешево и эффективно самостоятельно почистить кофеварку.

Фото: pixabay

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