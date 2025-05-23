Столетняя борьба за украинское государство продолжается: ко Дню Героев ССО наградили 94-летнего политзаключенного Олещука

В Украине каждый год 23 мая отмечают День Героев в честь борцов за свободу и независимость нашего государства всех времен. Это день памяти и благодарности всем, кто отдал жизнь за Родину, а также тем, кто продолжает эту борьбу сегодня.

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День Героев Украины традиционно начинается с панихид и молебнов в храмах с воспоминанием о павших защитниках. В городах и селах организуют возложение цветов к памятникам, могилам воинов, мемориалам Небесной Сотни, защитникам от российской агрессии.

В частности, во Львове проводится традиционный Марш Героев с национальными флагами, портретами павших и живыми участниками освободительной борьбы. Подобные акции памяти также проходят в Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке и других городах.

День Героев Украины — история праздника

Идея этого праздника возникла в среде украинских националистов. Официально День Героев был основан в 1941 году решением II Большого сбора Организации украинских националистов.

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Тогда его назвали Праздник Героев Революции и учредили на 23 мая. Именно в этот день в 1938 году в Роттердаме агент НКВД убил одного из лидеров украинского освободительного движения, полковника Армии УНР Евгения Коновальца. Стоит напомнить, что в мае погибли и другие ключевые фигуры украинской борьбы — Симон Петлюра и Николай Михновский. Поэтому последний месяц весны стал символическим для чествования героев освободительной борьбы.

Несмотря на запрет со стороны советской власти, праздник сохранялся в среде диаспоры, а с начала 1990-х годов его начали открыто отмечать в Украине, прежде всего в ее западных областях.

День Героев Украины до сих пор не государственный праздник

По состоянию на 2025 год День Героев Украины до сих пор не получил статус официального государственного праздника, то есть не утвержден законом или указом президента. В то же время с каждым годом, начиная с 2014-го, после начала российской оккупации украинских территорий, его стали отмечать все шире.

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«Тогда нас были тысячи, теперь нас миллионы»

Ко Дню Героев 93-летнего политзаключенного, жителя Тернополя Игоря Олещука наградили почетным отличием командующего Сил специальных операций ВСУ.

«За важное выполнение задач относительно организации и ведения, подготовки и поддержки Движения сопротивления награждается почетным нагрудным знаком Командующего ССО „Волчья стая“ Олещук Игорь Владимирович за жертвенность и неоценимый вклад во время сопротивления оккупационным силам», — сообщили в ССО.

Игорь Олещук шутит, что может «зазнаться на старости». Также он призвал присоединяться к Движению сопротивления против московских окупантов в видео, которым поделились ССО.

Он пережил издевательство КГБ, шахты Воркуты и до сих пор работает в Музее политзаключенных

Из видео, которым поделились ССО, мы можем частично услышать историю сопротивления 94-летнего общественного деятеля Игоря Андреевича Олещука, бывшего политзаключенного и подпольщика ОУН на псевдо «Грушко».

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На видео мы увидим толстые бетонные стены помещения, где когда-то было обустроено областное управление КГБ. В его подвалах «кагэбисты» смонтировали 28 камер следственного изолятора. О подпольной работе в УПА, издевательствах в камерах КГБ, ужасных реалиях воркутинских шахт, противостоянии советской системе Игорь Олещук рассказывает в первом в Украине Историко-мемориальном музее политических заключенных, который при участии Олещука был создан на территории бывшего следственного изолятора КДБ.

17-летний Олещук был арестован за помощь повстанцам. Его пытали и приговорили к 25 годам лагерей строгого режима. После смерти Сталина срок наказания был сокращен до 8 лет. Однако и после освобождения политзаключенного продолжали преследовать советские власти, неоднократно вызывали на допросы.

«Чтобы наша страна была сильной, важно, чтобы наши элиты были объединены, чтобы действовали совместно. Столетняя борьба за украинское государство продолжается. Она никогда не останавливалась. Важно, чтобы украинцы были едины как нация в этой борьбе», — сказал Игорь Олещук в интервью «Укринформу.

Напомним, Движение сопротивления — это подразделение в составе Сил специальных операций ВСУ, которое организует систему сопротивления российской оккупации. Оно объединяет разные формы борьбы: как активные военные действия, так и ненасильственные методы. Его истоки сформировались после оккупации Крыма в 2014 году, а законодательно Движение сопротивления было закреплено законом Украины в 2021 году.

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