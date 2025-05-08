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Время Героев: Зеленский удостоил главу СБУ Малюка самой высокой награды в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и победы над нацизмом присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Малюку звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Об этом говорится в указе главы государства.
«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ Малюку Василию Васильевичу — генерал-лейтенанту», — сообщается в указе.
Другим указом было посмертно присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» военнослужащему, аэроразведчику и активисту Павлу Петриченко, погибшему в апреле 2024 года.
«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена „Золотая Звезда“ Петриченко Павлу Викторовичу — младшему сержанту (посмертно)», — говорится в указе.
Также звание Героя Украины получил Роберт «Мадьяр» Бровди — основатель и командир 414 бригады беспилотных систем «Птицы Мадяра».
«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ Бровби Роберту Иосифовичу — майору», — говорится в указе.
Также президент присвоил звания Героя Украины Анатолию Тегзе, Владимиру Тодору, Сергею Рощину, Павлу Розлачу, Игорю Пархоменко, Андрею Кияненко, Александру Кандаурову и Александру Гарану.
Напомним, Василий Васильевич Малюк родился 28 февраля 1983 года в Коростышеве Житомирской области. Он является главой Службы безопасности Украины с 7 февраля 2023 года (с 18 июля 2022 года исполнял обязанности Председателя СБУ). Является членом Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 4 августа 2022 года). Входит в состав Ставки Верховного Главнокомандующего с 16 августа 2022 года. Участник боевых действий, кандидат юридических наук.
С приходом Малюка СБУ превратилась в спецслужбу мирового уровня, осуществляющую уникальные спецоперации. Следует упомянуть: два подрыва Крымского моста, поражение 11 кораблей рф морскими дронами «Sea baby» и «Мамай», более 1900 уничтоженных российских танков и техники на миллиарды долларов, систематические взрывы на военных объектах и заводах в россии, работающих на войну, десятки ликвидированных военных преступников россии, задержания тысяч предателей внутри страны и разоблачение враждебных агентурных сетей, борьба с российскими агентами в рясах
Недавно «ФАКТЫ» опубликовали эксклюзивное интервью с Героем Украины Сергеем Пономаренко.
Фото: СБУ241
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