Не только гостиница «Украина» и БЦ «Парус»: кто может купить самый большой выставочный центр Украины

Владелец бизнес-центра «Парус», гостиницы «Украина» и киберспортивной команды NAVI Максим Криппа получит контроль над «Международным выставочным центром» (МВЦ) в Киеве. Об этом сообщил Антимонопольный комитет Украины, предоставивший соответствующее разрешение.

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Согласно сообщению, кипрская компания Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефициаром которой является Криппа, сможет приобрести ATVT Business Expo Holdings Ltd — компанию, которой принадлежат 50,04% ООО «МВЦ».

Среди других совладельцев МВЦ — Анатолий и Виктор Ткаченко, а также венчурный фонд «Асборн», бенефициаром которого является Марина Дорохина, дочь известного девелопера Вагифа Алиева.

В 2024 году выручка МВЦ выросла на 71,4% и составила 83 миллиона гривен. По данным на сайте компании, общая площадь комплекса — более 73 тысяч квадратных метров, из которых почти 39 квадратных метра — выставочные залы. Он объединяет четыре павильона 18 входных групп и 20 грузовых ворот (для доставки крупногабаритных грузов прямо в выставочные залы). Объект считается самой большой выставочной площадкой Украины.

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Ранее стало известно, что владелец БЦ «Парус» и гостиницы «Украина» Максим Криппа и Группа компаний DIM финализировали соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

В 2024 году Максим Криппа купил гостиницу «Украина» в центре Киева за 2,51 млрд гривен.

«Сначала он заплатил Вадиму Столару до 100 млн дол. за столичный бизнес-центр „Парус“, а в рамках приватизации за 70 млн дол. стал владельцем гостиницы „Украина“ на Майдане Незалежности. Случайные люди такие объекты не покупают», — говорит в беседе с журналистом ЭП один из бывших министров.



За несколько лет до громких сделок активы непубличного бизнесмена пополнились киберспортивной командой NAVI, разработчиком игры STALKER, гостиницей «Днепр» в центре Киеве за более чем 1 млрд грн, базой отдыха в Конча-Заспе за 311,11 млн грн. Вместе с ними были проданы три земельных участка общей площадью свыше гектара.

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В 2022 году Криппа приобрел ООО «СЛВ-П», основной актив которого — место для парковки яхт на берегу Днепра, который хорошо виден с Южного моста и со смотровой площадки Ботанического сада имени Гришко.

В июле того же года Криппа стал известен благодаря приобретению киберспортивного клуба, чемпиона мира, NAVI. Издание Forbes сообщало, что соглашение о передаче прав на NAVI состоялось еще в 2018 году.

Позже стало известно, что Криппа приобрел компанию-разработчика игры STALKER — GSC Game World.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как бывшие чиновники и их сообщники наживались на армии.

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